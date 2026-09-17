Гармата Назарини та дебютні голи: "Шахтар" на класі вийшов у наступний раунд Кубка України

Донецький "Шахтар" переконливо здолав закарпатські "Вільхівці" у матчі 1/16 фіналу Кубка України. Підопічні Арди Турану розгромили представника Другої ліги та впевнено крокують до наступного раунду турніру.

Кубок України, 1/16 фіналу

"Вільхівці" (2 ліга) – "Шахтар" (Донецьк, УПЛ) – 0:3

Голи: Назарина, 30, Карвальйо, 44, Цуканов, 72

Контрасти "Вільхівців" та щільний графік "Шахтаря"

Скромні "Вільхівці", які виступають у Другій лізі та є абсолютними аутсайдерами групи А без жодної перемоги у своєму дивізіоні, уже створили гучну сенсацію у поточному розіграші Кубка країни. У 1/32 фіналу закарпатці вибили представника еліти – одеський "Чорноморець" (1:0). Колектив, у складі якого грають досвідчені Михайло Шестаков, Сергій Панасенко та Дмитро Немчанінов, намагалися дати бій і чинноиму чемпіону України.

Своєю чергою, "Шахтар" змушений працювати в умовах надщільного графіка – три поєдинки за сім днів. Головний тренер донеччан Арда Туран перед важливим матчем чемпіонату проти ЛНЗ вдався до глибокої ротації та випустив на поле резервний склад, давши шанс футболістам ротації.

"Гірники" розпочали матч у такому складі: Фесюн, Азаров, Марлон Сантос, Назарина, Вінісіус, Цуканов, Сметана, Бруніньйо, Раян, Еліас, Проспер.

Шедевр Назарини та гол Карвальйо

Донеччани відразу заволоділи ініціативою на полі та регулярного турбували голкіпера господарів Абрамова. Рахунок на 30-й хвилині відкрив Єгор Назарина, який розкішним ударом зі штрафного майже від центру поля поцілив у верхній кут воріт.

Під завісу першого тайму "гірники" подвоїли перевагу: Азаров віддав у центр штрафного на Карвальйо, який замінив травмованого Раяна, і той низом відправив м'яч у дальній кут.

Контроль гри та крапка від Цуканова

Початок другого тайму запам'ятався сміливими випадами "Вільхівців", проте гостріше продовжував діяти "Шахтар". Зокрема Дмитро Криськів перевірив на міцність поперечину воріт господарів. А на 72-й хвилині "гірники" остаточно зняли всі питання щодо переможця: Віктор Цуканов успішно зіграв на добиванні, вколотивши м'яч під поперечину – 3:0.

"Шахтар" у економ-режимі вийшов до 1/8 фіналу.