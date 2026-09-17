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Футбол 17 вересня 2026 · 11:30

Перший вибір Михайленка: молодіжна збірна України назвала склад на вирішальні матчі

Найближчі поєдинки відбору Євро-2027 "синьо-жовті" проведуть без лідерів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перший вибір Михайленка: молодіжна збірна України назвала склад на вирішальні матчі
Дмитро Михайленко (фото: УАФ)
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Новий головний тренер молодіжної збірної України U-21 Дмитро Михайленко оголосив список гравців, викликаних на вирішальні поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 24 виконавці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Вимушена втрата лідерів

У порівнянні з попередніми матчами склад молодіжки зазнав вимушених змін. Одні з лідерів команди – захисник Ілля Крупський, півзахисник Іван Варфоломеєв та нападник Артем Степанов – цього разу опинилися поза обоймою U-21, адже отримали виклик до національної збірної України під керівництвом Андреа Мальдери.

Загалом Дмитро Михайленко розраховує на 24 футболістів.

Склад збірної України U-21

Воротарі: Назар Домчак ("Славія", Чехія), Денис Марченко ("Карпати"), Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія)

Захисники: Данило Малов ("Лехія", Польща), Микола Огарков ("Кудрівка"), Володимир Вілівальд ("Кривбас"), Кирило Дігтярь ("Металіст"), Богдан Слюбик (ЛНЗ), Денис Гришкевич ("Полісся"), Олексій Гусєв ("Чорноморець").

Півзахисники: Олександр Сорока ("Гент", Бельгія), Максим Мельниченко ("Чорноморець"), Олег Федор ("Полісся"), Артур Шах ("Лехія", Польща), Рамік Гаджиєв ("Харків"), Данііл Ващенко ("Епіцентр"), Антон Глущенко ("Зоря"), Антон Царенко ("Блау-Вайсс Лінц", Австрія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Данило Кревсун ("Залаегерсег", Угорщина), Олексій Талпа ("Маккабі" Нетанія, Ізраїль), Лука Лемішко ("Земплін", Словаччина).

Нападники: Дмитро Богданов ("Енергі", Німеччина), Олександр Пищур ("Жирона", Іспанія).

Перший вибір Михайленка: молодіжна збірна України назвала склад на вирішальні матчі

Турнірні розклади та календар

Українці посідають третю сходинку у своїй групі, маючи в доробку 8 пунктів. "Синьо-жовті" відстають від Хорватії на 5 очок за два тури до фінішу, а від другого місця Туреччини, яке дає право зіграти у плей-офф, їх відокремлюють 3 бали.

Ключові поєдинки проти Туреччини та Хорватії будуть номінально домашніми для українців та відбудуться в угорському Мішкольці на стадіоні DVTK. Початок матчів запланований на 19:00 за київським часом.

Крім того, 5 жовтня Україна U-21 проведе контрольний матч проти Албанії. Зустріч відбудеться в угорському Егері на міському стадіоні імені Тібора Сентмарйаї та розпочнеться о 16:30.

Найближчі матчі молодіжної збірної України:

  • 26 вересня, 19:00. Україна U-21 – Туреччина U-21 (Мішкольц, відбір Євро-2027)
  • 2 жовтня, 19:00. Україна U-21 – Хорватія U-21 (Мішкольц, відбір Євро-2027)
  • 5 жовтня, 16:30. Україна U-21 – Албанія U-21 (Егер, контрольний матч)

У фінальній частині Євро-2027 U-21 виступатимуть 16 команд. Окрім господарів турніру Албанії та Сербії, ще 14 збірних визначаться за підсумками відбору: дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць і чотири переможці плей-офф, у якому зіграють вісім володарів других місць.

Раніше ми повідомили, що в УПЛ планують глобальні зміни з наступного сезону.

Теги: Футбол
Головні матчі
Кубок України 17 вересня 15:00
Вільхівці - : - Шахтар
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Борнмут
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