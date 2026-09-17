Первый выбор Михайленко: молодежная сборная Украины назвала состав на решающие матчи

Новый главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Дмитрий Михайленко объявил список игроков, вызванных на решающие матчи квалификации чемпионата Европы 2027 года. В заявку "сине-желтых" вошли 24 футболиста.

Вынужденная потеря лидеров

По сравнению с предыдущими матчами состав молодежки претерпел вынужденные изменения. Одни из лидеров команды – защитник Илья Крупский, полузащитник Иван Варфоломеев и нападающий Артем Степанов – на этот раз оказались вне обоймы U-21, ведь получили вызов в национальную сборную Украины под руководством Андреа Мальдеры.

В целом Дмитрий Михайленко рассчитывает на 24 футболистов.

Состав сборной Украины U-21

Вратари: Назар Домчак ("Славия", Чехия), Денис Марченко ("Карпаты"), Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания).

Защитники: Данило Малов ("Лехия", Польша), Николай Огарков ("Кудровка"), Владимир Виливальд ("Кривбасс"), Кирилл Дигтярь ("Металлист"), Богдан Слюбик (ЛНЗ), Денис Гришкевич ("Полесье"), Алексей Гусев ("Черноморец").

Полузащитники: Александр Сорока ("Гент", Бельгия), Максим Мельниченко ("Черноморец"), Олег Федор ("Полесье"), Артур Шах ("Лехия", Польша), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Даниил Ващенко ("Эпицентр"), Антон Глущенко ("Заря"), Антон Царенко ("Блау-Вайсс Линц", Австрия), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Залаэгерсег", Венгрия), Алексей Талпа ("Маккаби" Нетания, Израиль), Лука Лемишко ("Земплин", Словакия).

Нападающие: Дмитрий Богданов ("Энерги", Германия), Александр Пищур ("Жирона", Испания).

Турнирные расклады и календарь

Украинцы занимают третье место в своей группе, имея в активе 8 очков. От Хорватии "сине-желтые" отстают на 5 баллов за два тура до финиша, а от второй позиции Турции, которая дает право сыграть в плей-офф, их отделяют 3 очка.

Ключевые матчи против Турции и Хорватии будут номинально домашними для украинцев. Обе встречи пройдут в венгерском Мишкольце на стадионе DVTK и начнутся в 19:00 по киевскому времени.

Кроме того, 5 октября Украина U-21 проведет контрольный матч против Албании. Поединок состоится в венгерском Эгере на городском стадионе имени Тибора Сентмарйаи, начало – в 16:30.

Ближайшие матчи молодежной сборной Украины:

26 сентября, 19:00. Украина U-21 – Турция U-21 (Мишкольц, отбор Евро-2027)

2 октября, 19:00. Украина U-21 – Хорватия U-21 (Мишкольц, отбор Евро-2027)

5 октября, 16:30. Украина U-21 – Албания U-21 (Эгер, контрольный матч)

В финальной части Евро-2027 U-21 выступят 16 команд. Помимо хозяев турнира Албании и Сербии, еще 14 сборных определятся по итогам отбора: девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором сыграют восемь обладателей вторых мест.