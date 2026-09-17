70 лет Виктору Грачеву: 7 фактов о легенде "Шахтера", которые стоит знать

17 сентября легендарному футболисту "Шахтера" Виктору Грачеву исполняется 70 лет. Уроженец Донецкой области провел за "горняков" большую часть карьеры, дважды выигрывал Кубок СССР, выступал за сборную СССР и стал одним из главных героев еврокубкового сезона-1983/84. Sport RBC.UA вспоминает семь интересных фактов о юбиляре.

Начинал как вратарь

В футбол юбиляр пришел в подростковом возрасте. Поскольку Грачев родился и рос в Торецке (тогда – Дзержинске), большого выбора кружков для развития детей у него не было. Впрочем, жизнь всегда радует нас неожиданными поворотами судьбы. Как часто бывает в таких историях, все решил один случай.

"Однажды в тогдашнем Дзержинске (ныне – Торецке) объявили набор в детско-юношескую школу класса Б. Класс А – это была Высшая лига, а класс Б – первая. Я решил тоже пойти в ДЮСШ. Пришел на стадион и оказался самым низким по росту. Меня поставили в ворота", – вспоминал Виктор Грачев в одном из наших с ним разговоров.

Правда, Виктор Александрович уже в те годы носил устойчивый характер и не боялся отстаивать свои интересы. Поэтому убедил тогдашнего тренера дать шанс попробовать свои силы не в воротах, а впереди.

"Я не выдержал и сказал тренеру: "Можно я пойду играть вперед?". И в первом же матче впереди я нормально соперникам назабивал тогда. Тренер, отвечавший за набор, Шарифов Олег Османович, сразу подошел ко мне и сказал: "Да, послезавтра ко мне на тренировку!". Так я и начал понемногу заниматься в группе", – вспоминал Грачев.

В "Шахтер" он пришел не прямой дорогой

Профессиональная карьера Грачева началась не в Донецке. Он успел поиграть за "Спартак" из Орла, ашхабадский "Колхоз" и московское "Торпедо". Именно в "Колхозе" нападающий провел три сезона и забил 23 гола в 104 матчах. В 1980 году Грачев наконец-то стал игроком "Шахтера".

Виктор Грачев (фото: ФК "Шахтер")

Возвращался в "Шахтер" не один раз

Грачев покидал Донецк, но каждый раз возвращался. Самый длинный период в клубе пришелся на 1982-1990 годы. В интервью на 60-летие футболист рассказывал, что у него были предложения от других украинских грандов, но хотел играть именно за "Шахтер".

Интересно, что интерес к правому форварду в свое время имело и киевское "Динамо". А если конкретнее – сам Валерий Лобановский. Грачев был близок к такому трансферу, но в решающий момент передумал, что повлияло и на его карьеру в сборной СССР.

"Я дважды отказался переходить в "Динамо". Причем, во второй раз я уже и заявление написал и в январе должен был лететь в Киев. Но мы сидели, говорили с женой, подумали и билет так и остался на столе. Я так и не полетел в Киев. Поэтому и ситуация со сборной осложнилась. Кроме этого фактора еще ж и конкуренция была высокой в сборной", – рассказывал Виктор Грачев.

Лидер еврокубкового "Шахтера" 1983/84

Этот сезон стал одним из самых ярких в советской истории "горняков". "Шахтер" дошел до четвертьфинала Кубка обладателей кубков, а Грачев забил пять голов в турнире. В частности, он забил победный мяч в первом матче против швейцарского "Серветта" – на 85-й минуте.

Яркие выступления нападающего привлекали к нему внимание со стороны европейских клубов. Наиболее конкретное предложение "Шахтеру" тогда делала дортмундская "Боруссия", но сам Виктор Александрович об этом узнал только два десятилетия спустя...

Донецкий "Паганини"

Одно из самых известных прозвищ Грачева – "Паганини". Оно отражало его техническую манеру игры и индивидуальное мастерство.

А в целом Виктор Грачев – легендарная фигура для донецкого футбольного болельщика. Это для моего поколения легендами детства были Белик, Воробей, Ателькин и Шутков. А для поколения наших родителей легендами были Грачев, Старухин и Соколовский.

Виктор Грачев и Дуглас Коста в украинском Донецке (фото: ФК "Шахтер")

Мог перейти в "Порту"

Мало кому известно, но в 1984 году, после матча "Шахтера" и "Порту" в Кубке обладателей Кубков УЕФА, Виктор Грачев поразил португальский клуб. Речь шла о возможном переходе, однако, как и в случае с "Боруссией", до игрока даже не дошла информация о желании другого клуба усилить свой состав именно им.

Сыграл всего один матч за сборную СССР

Грачев провел один матч за основную сборную СССР и шесть – за олимпийскую, забив один гол. Всего в чемпионатах СССР он сыграл 292 матча и забил 66 мячей. После завершения игровой карьеры работал тренером, в частности, в системе "Шахтера", а в 2002 году получил звание заслуженного тренера Украины.

Почему? Сам Виктор Александрович, помимо напряженных отношений с Валерием Лобановским, считает, что главной причиной его нечастых выступлений за советскую сборную является высокая конкуренция за место в составе главной команды СССР.

Но в отборе на Олимпиаду-1984 Грачев присоединился к рядам олимпийской сборной. Что умел "Донецкий Паганини" хорошо на себе почувствовала сборная Греции, которую команда СССР победила со счетом 3:0, а первый мяч в той игре забил именно Грачев. Кто знает, как эта команда выступила бы в Лос-Анджелесе, если бы советские власти не объявили бойкот тем Играм. Вместо СССР тогда на Олимпийском футбольном турнире играла сборная Италии.