Мальдера объявил состав сборной Украины на первые матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера определился с обоймой игроков на стартовые поединки Лиги наций-2026/27. Для итальянского специалиста эти матчи станут официальным дебютом во главе "сине-желтых".

Официальный дебют нового наставника

Мальдера, возглавивший украинскую национальную команду в мае 2026 вместо Сергея Реброва, готовит подопечных к интенсивному осеннему отрезку. Новый розыгрыш турнира сборная Украины начнет в Дивизионе B, где за выход в элиту будет соревноваться во второй группе против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Команда проведет с каждым из соперников по два поединка - на собственном поле и на выезде. Учитывая плотный календарь, тренерский штаб сформировал расширенную заявку, чтобы равномерно распределить нагрузку между футболистами.

Насыщенный график осенних матчей

В период с 25 сентября по 5 октября "сине-желтых" ждет настоящий марафон из четырех официальных встреч за короткий промежуток времени. Старт турнира окажется максимально насыщенным: