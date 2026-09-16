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Футбол 16 сентября 2026 · 17:43

Мальдера объявил состав сборной Украины на первые матчи Лиги наций

Итальянский специалист сформировал заявку из 30 футболистов
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мальдера объявил состав сборной Украины на первые матчи Лиги наций
Андреа Мальдера (фото: УАФ)
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера определился с обоймой игроков на стартовые поединки Лиги наций-2026/27. Для итальянского специалиста эти матчи станут официальным дебютом во главе "сине-желтых".

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Официальный дебют нового наставника

Мальдера, возглавивший украинскую национальную команду в мае 2026 вместо Сергея Реброва, готовит подопечных к интенсивному осеннему отрезку. Новый розыгрыш турнира сборная Украины начнет в Дивизионе B, где за выход в элиту будет соревноваться во второй группе против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Команда проведет с каждым из соперников по два поединка - на собственном поле и на выезде. Учитывая плотный календарь, тренерский штаб сформировал расширенную заявку, чтобы равномерно распределить нагрузку между футболистами.

Мальдера объявил состав сборной Украины на первые матчи Лиги наций

Насыщенный график осенних матчей

В период с 25 сентября по 5 октября "сине-желтых" ждет настоящий марафон из четырех официальных встреч за короткий промежуток времени. Старт турнира окажется максимально насыщенным:

  • 25 сентября: Венгрия - Украина
  • 28 сентября: Украина - Грузия
  • 2 октября: Северная Ирландия - Украина
  • 5 октября: Украина - Венгрия.

Ранее Артем Довбик вернулся к тренировкам и узнал имя нового наставника "Болонья".

Главные матчи
Кубок Украины 16 сентября 16:00
Буковина - : - ЛНЗ
Лига Европы 16 сентября 22:00
Андерлехт - : - Лион
Лига Европы 16 сентября 22:00
Милан - : - Бенфика
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