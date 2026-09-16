Будет больше спринтов: Формула-1 официально объявила календарь на следующий сезон

Формула-1 объявила календарь чемпионата мира на 2027 год. В общей сложности в королевских преегонах запланировано 24 Гран-при на следующий сезон.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Формулы-1 .
Первую гонку сезона впервые с 2024 года примет Бахрейн. Гран-при Бахрейна состоится 12-14 марта. Также на этой трассе будут проходить предсезонные тесты в конце февраля.
Следует отметить, что количество спринтерских уикендов вырастет с шести до десяти.
Также в календарь вернутся Португалия и Турция. Гонка в Портимау запланирована на 18-20 июня, а этап в Стамбуле – на 1-3 октября. Оба Гран-при в последний раз проводились в чемпионате 2021 года.
Также произошла и потеря – Гран-при Нидерландов выбыло из календаря. Соглашение с Зандвортом подошло к концу этого сезона.
Полный календарь Формулы-1 сезона-2027 (Фото: Formula-1)
Следует отметить, что ситуация с некоторыми Гран-при зависит от ситуации вокруг конфликта США и Ирана.
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