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Інше 16 вересня 2026 · 16:00

Буде більше спринтів: Формула-1 офіційно оголосила календар на наступний сезон

Також в чемпіонаті відбудеться одразу два камбеки трас
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Буде більше спринтів: Формула-1 офіційно оголосила календар на наступний сезон
Новий сезон Формули має стартувати в Бахрейні (Фото: Formula-1)
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Формула-1 оголосила календар чемпіонату світу на 2027-й рік. Загалом в королівських преегонах заплановано 24 Гран-прі на наступний сезон.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Формули-1.

Важливі зміни в переліку Гран-прі

Першу гонку сезону вперше з 2024-го року прийме Бахрейн. Гран-прі Бахрейну відбудеться 12-14 березня. Також на цій трасі проходитимуть передсезонні тести наприкінці лютого.

Варто зазначити, що кількість спринтерських вікендів зросте із шести до десяти.

Також до календаря повернуться Португалія та Туреччина. Гонка в Портімау запланована на 18−20 червня, а етап в Стамбулі - на 1−3 жовтня. Обидва Гран-прі востаннє проводилися у чемпіонаті 2021-го року.

Також відбулась і втрата - Гран-прі Нідерландів вибуло з календаря. Угода із Зандвортом добігла кінця цього сезону.

Повний календар етапів Формули-1 на сезон-2027

  • 14 березня - Гран-прі Бахрейну (Сахір) - зі спринтом
  • 21 березня - Гран-прі Саудівської Аравії (Джидда)
  • 4 квітня - Гран-прі Австралії (Мельбурн) - зі спринтом
  • 11 квітня - Гран-прі Японії (Сузука) - зі спринтом
  • 18 квітня - Гран-прі Китаю (Шанхай)
  • 2 травня - Гран-прі Майамі (США)
  • 23 травня - Гран-прі Канади (Монреаль) - зі спринтом
  • 6 червня - Гран-прі Монако (Монте-Карло) - зі спринтом
  • 20 червня - Гран-прі Португалії (Портімау)
  • 4 липня - Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун) - зі спринтом
  • 11 липня - Гран-прі Австрії (Шпільберг)
  • 25 липня - Гран-прі Бельгії (Спа-Франкоршам)
  • 1 серпня - Гран-прі Угорщини (Будапешт)
  • 5 вересня - Гран-прі Італії (Монца) - зі спринтом
  • 12 вересня - Гран-прі Іспанії (Мадрид)
  • 26 вересня - Гран-прі Азербайджану (Баку)
  • 3 жовтня - Гран-прі Туреччини (Стамбул)
  • 10 жовтня - Гран-прі Сінгапуру (Марина-Бей)
  • 24 жовтня - Гран-прі США (Остін)
  • 31 жовтня - Гран-прі Мексики (Мехіко)
  • 7 листопада - Гран-прі Сан-Паулу (Бразилія) - зі спринтом
  • 20 листопада - Гран-прі Лас-Вегаса (США)
  • 5 грудня - Гран-прі Катару (Лусаїл) - зі спринтом
  • 12 грудня - Гран-прі Абу-Дабі (Яс-Марина) - зі спринтом

Буде більше спринтів: Формула-1 офіційно оголосила календар на наступний сезонПовний календар Формули-1 сезону-2027 (Фото: Formula-1)

Варто зазначити, що ситуація із деякими Гран-прі залежить від ситуації навколо конфлікта США та Ірана.

Раніше ми повідомляли, що президент FIA розповів про майбутнє Фернандо Алонсо в Формулі-1.

Теги: Формула-1
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