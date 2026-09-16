Буде більше спринтів: Формула-1 офіційно оголосила календар на наступний сезон

Формула-1 оголосила календар чемпіонату світу на 2027-й рік. Загалом в королівських преегонах заплановано 24 Гран-прі на наступний сезон.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Формули-1.
Першу гонку сезону вперше з 2024-го року прийме Бахрейн. Гран-прі Бахрейну відбудеться 12-14 березня. Також на цій трасі проходитимуть передсезонні тести наприкінці лютого.
Варто зазначити, що кількість спринтерських вікендів зросте із шести до десяти.
Також до календаря повернуться Португалія та Туреччина. Гонка в Портімау запланована на 18−20 червня, а етап в Стамбулі - на 1−3 жовтня. Обидва Гран-прі востаннє проводилися у чемпіонаті 2021-го року.
Також відбулась і втрата - Гран-прі Нідерландів вибуло з календаря. Угода із Зандвортом добігла кінця цього сезону.
Повний календар Формули-1 сезону-2027 (Фото: Formula-1)
Варто зазначити, що ситуація із деякими Гран-прі залежить від ситуації навколо конфлікта США та Ірана.
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