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Футбол 16 вересня 2026 · 12:10

Мессі несподівано отримав виклик до збірної Аргентини після завершення кар'єри

Запрошення на матч в Буенос-Айросі також отримали всі партнери Мессі на ЧС-2022
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мессі несподівано отримав виклик до збірної Аргентини після завершення кар'єри
Мессі повернеться до збірної заради прощального матчу (Фото: leomessi, Instagram)
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39-річний нападник Ліонель Мессі отримав виклик до збірної Аргентини на найближчі товариські поєдинки. Матч проти Беніну, який відбудеться на стадіоні в Буенос-Айресі, стане для капітана "альбіселесте" офіційним прощальним поєдинком у національній команді.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційне повідомлення збірної Аргентини.

Розклад матчів та грандіозне вшанування капітана

Аргентинська футбольна асоціація (AFA) заздалегідь узгодила повернення Лео, аби влаштувати йому заслужену шану після того, як 31 серпня він оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Перед фінальним акордом аргентинці проведуть серію товариських ігор - 30 вересня проти Болівії та 3 жовтня - проти Буркіна-Фасо. А вже 6 жовтня відбудеться прощальний матч Мессі проти Беніну.

Як зазначив очільник AFA Клаудіо Тапія, на гру проти Беніну разом із родинами запрошено всіх гравців, які виборювали разом із Мессі титул чемпіонів світу 2022 року в Катарі.

Велична спадщина Мессі в національній команді

Загалом у футболці збірної Аргентини легендарний нападник провів 207 матчів, відзначившись 125 голами та 68 результативними передачами.

Останнім офіційним турніром у кар’єрі Мессі став ЧС-2026, де Аргентина виборола "срібло", поступившись у фіналі Іспанії у додатковий час. Із 21-м голом на мундіалях Мессі посідає друге місце в історії чемпіонатів світу, поступаючись лише Мбаппе.

Раніше ми повідомляли, що екс-зірка "Реала" оголосив про завершення кар'єри у збірній.

Теги: Футбол Месси Збірна Аргентини
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Ліга Європи 16 вересня 22:00
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