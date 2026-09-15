Вдруге в кар'єрі: Магучіх претендує на статус найкращої легкоатлетки Європи

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх потрапила до списку претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року в Європі. Наша спортсменка увійшла до топ-10 номінанток після блискучого сезону.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт European Athletics.
У сезоні-2026 Ярослава Магучіх продемонструвала вражаючі результати. Вона виборола "золото" ЧС-2026, стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту та виграла континентальну першість на відкритому повітрі.
Магучіх уже визнавалася найкращою легкоатлетою Європи у 2024-му році. Серед усіх цьогорічних номінанток вона є єдиною спортсменкою, яка претендує на свою другу відзнаку в кар'єрі.
Разом із Магучіх за високу нагороду змагатимуться ще 9 зіркових атлеток:
Ім'я трьох фіналісток премії стане відомо 1 жовтня, а оголошення переможниці відбудеться під час урочистої церемонії 24 жовтня.
Підсумковий результат сформують за підсумками чотирьох типів голосування (кожен має вагу 25%) - голосування вболівальників, голосування федерацій-членів European Athletics, вибір представників ЗМІ та оцінка експертної комісії.
Організація також оприлюднила список претендентів на титул найкращого легкоатлета року серед чоловіків.
До нього увійшли Арман Дюплантіс, Якоб Інгебрігтсен, Джанмарко Тамбері, Карстен Варгольм, а також Енді Діас Ернандес, Крістіан Чех, Сімон Ехаммер, Бенце Галаш, Массімо Стано та Мільтіадіс Тентоглу.
Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх вразила образом на червоній доріжці перед історичним ЧС.