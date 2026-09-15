"Якщо буде сильно потрібно, ми готові": сестри Алексієви розкрили плани на кар'єру

Українські синхроністки Влада та Марина Алексієви розповіли про свої плани щодо подальшої кар'єри. Бронзові призерки Олімпіади-2020 у Токіо не оголошували про завершення виступів і продовжують тренуватися, а за необхідності готові повернутися до активного змагального циклу. Водночас остаточного рішення щодо майбутнього сестри поки не ухвалили.

Кар'єра сестер Алексієвих на паузі

За словами спортсменок, наразі вони не ухвалили остаточного рішення щодо припинення активних виступів. За словами сестер, вони підтримують форму і в разі потреби готові повернутися до великих змагань.

"Поки що ми у творчій відпустці. Принаймні, ми самі це так називаємо. Ми тренуємося і тренуємо, поглиблюємося у нові правила. Ми в курсі подій, за всім слідкуємо, підтримуємо себе у формі. Якщо буде сильно потрібно, ми готові повернутися. Остаточно питання щодо подальшої кар'єри ми ще не вирішили. Умови роботи зараз в Україні такі неоднозначні, тому ми ще в роздумах"? – зазначили сестри Алексієви.

Що відомо про сестер Алексієвих

Владислава та Марина Алексієви представляють Харківську область. Окрім бронзової нагороди на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо в групових вправах, дівчата мають чимало нагород єворопейського та світового рівня. Зокрема, сестри Алексієви ставали чемпіонками світу в Кванджу у 2019 році, здобувши золото у хайлайті. А на ЧС-2022 у Будапешті дівчатам вдалося виграти медаль найвищого гатунку двічі: і у хайлайті, і у комбінації.

Також вони мають чимало золотих медалей з різних чемпіонатів Європи. У 2018 році у Глазго Влада та Марина вигравали у комбінації в довільній програмі. А у 2021, у тому-таки Будапешті, ставали найкращими і в цій дисципліні, і і в хайлайті, і в груповій довільній програмі.

Справжнім бенефісом сестер Алексієвих став чемпіонат Європи 2022 року у Римі. Тоді вони виграли шість золотих медалей у різних дисциплінах. За свої спортивні звитяги Марина та Владислава Алексієви нагороджені Орденом княгині Ольги III ступеня, а також медаллю "За працю та звитягу".