rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 14 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Бокс Ломаченко має серйозну проблему: катмен розкрив несподівану правду про українця
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 14 вересня 2026 · 17:13

Ломаченко має серйозну проблему: катмен розкрив несподівану правду про українця

Численні операції вплинули на стан екс-чемпіона
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ломаченко має серйозну проблему: катмен розкрив несподівану правду про українця
Василь Ломаченко (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко виходив на ринг із суттєвим фізичним обмеженням. Численні хірургічні втручання залишили слід на здоров'ї українця, через що його команда мусила застосовувати особливий підхід під час підготовки до поєдинків.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ariel Helwani Show.

Рука не стискається повністю

Відомий американський катмен Рас Анбер розповів, що Ломаченко був для нього особливим випадком у професійній практиці. Головна складність полягала в тому, що ще до початку їхньої спільної роботи українець переніс серію важких хірургічних втручань.

"До початку нашої співпраці він переніс стільки операцій, що одна рука не стискається повністю, тому й бинтувати її треба відповідним чином. Коли я накладаю бинт, здається, ніби рука повністю стиснута, хоча насправді це не так", – зізнався катмен.

Спеціаліст підкреслив, що для захисту бійця йому вкрай важливо знати про всі приховані проблеми, оскільки візуально рука після тейпування виглядала повністю готовою до бою, але всередині пов'язки кисть залишалася не до кінця стиснутою.

Катмен – це фахівець, який відповідає за захист бійця від травм, тейпування кистей та надання екстреної допомоги у перервах між раундами.

Що відомо про кар'єру Ломаченка

Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) за професійну кар'єру став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях – напівлегкій, другій напівлегкій та легкій.

Останній поєдинок українець провів 12 травня 2024 року. Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа-молодшого технічним нокаутом у 11-му раунді та завоював титул IBF у легкій вазі.

У червні 2025 року боксер оголосив про завершення кар'єри. Водночас згодом з'явилася інформація про можливе повернення українця на ринг. Імовірним наступним суперником 38-річного бійця називають Чарлі Суареса.

Раніше ми повідомляли, що Ломаченко залишив Україну та готує камбек на тропічному острові.

Теги: Бокс Василь Ломаченко
Головні матчі
УПЛ 14 вересня 15:30
Динамо - : - Епіцентр
УПЛ 14 вересня 18:00
Шахтар - : - Чорноморець
Ла Ліга 14 вересня 22:00
Вільярреал - : - Бетіс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Історичний прорив: вперше в історії в топ-10 WTA є дві українки Історичний прорив: вперше в історії в топ-10 WTA є дві українки Став гравцем клубу Євроліги: центровий збірної України офіційно залишився в Іспанії Став гравцем клубу Євроліги: центровий збірної України офіційно залишився в Іспанії З другої спроби: Звєрєв став чемпіоном US Open З другої спроби: Звєрєв став чемпіоном US Open
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України