rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 04 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Бокс Ломаченко залишив Україну та готує камбек на тропічному острові
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 04 вересня 2026 · 12:54

Ломаченко залишив Україну та готує камбек на тропічному острові

Екс-чемпіон перевіз родину за океан та вже понад два місяці проводить виснажливі спаринги
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ломаченко залишив Україну та готує камбек на тропічному острові
Василь Ломаченко (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко готується знову сколихнути світ професійного боксу. Після офіційного оголошення про завершення кар'єри українець разом із родиною перебрався за океан, де відновив повноцінний тренувальний процес.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на El Nuevo Dia.

Що робить Ломаченко на острові

Як стало відомо із джерел пуерто-риканського видання El Nuevo Dia, 38-річний боксер вже понад два місяці проживає разом із сім'єю в Пуерто-Ріко. За словами президента WBO Густаво Олів'єрі, українець свідомо обрав саме цей острів через сприятливий клімат, багату боксерську культуру та велику кількість якісних спаринг-партнерів у напівлегкій і другій напівлегкій вагових категоріях.

Осередком підготовки Ломаченка став спортзал El Gimnasio de Boxeo Caimito у Сан-Хуані, де українець проводить щоденні тренування під керівництвом своєї команди та місцевого фахівця Фредді Трінідада.

Шлях до повернення та титульний бій

Головною метою дворазового олімпійського чемпіона є відновлення виступів на найвищому рівні та чергова спроба вибороти чемпіонський пояс.

Очікується, що вже в листопаді Ломаченко може провести поєдинок проти першого номера рейтингу WBO Чарлі Суареса з Філіппін, який є обов'язковим претендентом на титул Емануеля Наваррете.

Нагадаємо, Василь Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри у червні 2025 року. Свій останній офіційний бій українець провів у травні 2024-го, коли достроково здолав австралійця Джорджа Камбососа та завоював пояс чемпіона світу за версією IBF.

Раніше ми писали, що в команді Олександра Усика назвали місто та арену для останнього бою.

Теги: Бокс Василь Ломаченко
Головні матчі
УПЛ 4 вересня 13:00
Чорноморець - : - Лівий Берег
УПЛ 4 вересня 18:00
Полісся - : - Кудрівка
Ліга 1 4 вересня 20:00
Ліон - : - Осер
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Карпати" – "Шахтар", битва лідерів та шанс для "Динамо": прев'ю 5-го туру УПЛ "Карпати" – "Шахтар", битва лідерів та шанс для "Динамо": прев'ю 5-го туру УПЛ Сікана не зупинити: українець вирішив долю матчу в Бельгії та продовжив гольову серію Сікана не зупинити: українець вирішив долю матчу в Бельгії та продовжив гольову серію Олійникова з особистим рекордом звершила виступи в одиночному розряді US Open-2026 Олійникова з особистим рекордом звершила виступи в одиночному розряді US Open-2026
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України