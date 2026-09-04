Ломаченко залишив Україну та готує камбек на тропічному острові

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко готується знову сколихнути світ професійного боксу. Після офіційного оголошення про завершення кар'єри українець разом із родиною перебрався за океан, де відновив повноцінний тренувальний процес.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на El Nuevo Dia .

Що робить Ломаченко на острові

Як стало відомо із джерел пуерто-риканського видання El Nuevo Dia, 38-річний боксер вже понад два місяці проживає разом із сім'єю в Пуерто-Ріко. За словами президента WBO Густаво Олів'єрі, українець свідомо обрав саме цей острів через сприятливий клімат, багату боксерську культуру та велику кількість якісних спаринг-партнерів у напівлегкій і другій напівлегкій вагових категоріях.

Осередком підготовки Ломаченка став спортзал El Gimnasio de Boxeo Caimito у Сан-Хуані, де українець проводить щоденні тренування під керівництвом своєї команди та місцевого фахівця Фредді Трінідада.

Шлях до повернення та титульний бій

Головною метою дворазового олімпійського чемпіона є відновлення виступів на найвищому рівні та чергова спроба вибороти чемпіонський пояс.

Очікується, що вже в листопаді Ломаченко може провести поєдинок проти першого номера рейтингу WBO Чарлі Суареса з Філіппін, який є обов'язковим претендентом на титул Емануеля Наваррете.

Нагадаємо, Василь Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри у червні 2025 року. Свій останній офіційний бій українець провів у травні 2024-го, коли достроково здолав австралійця Джорджа Камбососа та завоював пояс чемпіона світу за версією IBF.