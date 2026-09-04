Ломаченко покинул Украину и готовит камбек на тропическом острове

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко готовится снова всколыхнуть мир профессионального бокса. После официального объявления о завершении карьеры украинец вместе с семьей перебрался за океан, где возобновил полноценный тренировочный процесс.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на El Nuevo Dia .

Что делает Ломаченко на острове

Как стало известно из источников пуэрто-риканского издания El Nuevo Dia, 38-летний боксер уже более двух месяцев проживает вместе с семьей в Пуэрто-Рико. По словам президента WBO Густаво Оливьери, украинец сознательно выбрал именно этот остров из-за благоприятного климата, богатой боксерской культуры и большого количества качественных спарринг-партнеров в полулегкой и второй полулегкой весовых категориях.

Местом подготовки Ломаченко стал спортзал El Gimnasio de Boxeo Caimito в Сан-Хуане, где украинец проводит ежедневные тренировки под руководством своей команды и местного специалиста Фредди Тринидада.

Путь к возвращению и титульный бой

Главной целью двукратного олимпийского чемпиона является возобновление выступлений на самом высоком уровне и очередная попытка добыть чемпионский пояс.

Ожидается, что уже в ноябре Ломаченко может провести поединок против первого номера рейтинга WBO Чарли Суареса из Филиппин, являющегося обязательным претендентом на титул Эмануэля Наваррете.

Напомним, Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры в июне 2025 года. Свой последний официальный бой украинец провел в мае 2024 года, когда досрочно одолел австралийца Джорджа Камбососа и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF.