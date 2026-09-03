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Теннис 03 сентября 2026 · 23:31

Олейникова с личным рекордом завершила выступления в одиночном разряде US Open-2026

Украинка уступила 18-й ракетке мира
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Олейникова с личным рекордом завершила выступления в одиночном разряде US Open-2026
Александра Олейникова (фото: Getty Images)
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Четвертая ракетка Украины и 46-я в мировом рейтинге Александра Олейникова прекратила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата США-2026. В 1/32 финала она уступила представительнице Филиппин Александре Эале.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

US Open-2026. 2-й круг

Александра Олейникова (Украина) – Александра Эала (Филиппины) – 1:6, 4:6

Уверенный реванш филиппинки

Матч длился всего 1 час и 5 минут и завершился убедительной победой 17-й сеяной турнира. Эала взяла реванш у Олейниковой за майское поражение на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге.

В первой партии филиппинская теннисистка полностью владела инициативой, отдав украинке всего один гейм. Во втором сете Александра попыталась навязать борьбу, однако Эала удержала преимущество и довела встречу до победы.

Личный рекорд Олейниковой

Несмотря на поражение, Олейникова завершает выступления в одиночной сетке с личным рекордом – она впервые в карьере сыграла во втором круге американского Грендслема, одолев на старте обладательницу вайлдкард Риз Брантмайер. Кроме того, в этом году украинка попала в основную сетку на всех четырех турнирах Grand Slam.

Александра стала четвертой украинкой, зачехлившей ракетку в одиночном разряде Нью-Йорка. Борьбу на турнире продолжают Марта Костюк, Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

Сама же Олейникова продолжит выступления на US Open-2026 в парной сетке, где сыграет в тандеме с хорваткой Петрой Марчинко.

Напомним, что ранее Sport RBC.UA подготовил исчерпывающее превью последнего турнира Grand Slam в сезоне.

Теги: Теннис
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