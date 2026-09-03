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Футбол 03 сентября 2026 · 20:50

"Динамо" подписало результативного вингера из европейской лиги

21-летний ивуариец Кеассе Ба заключил соглашение с киевлянами на пять лет
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" подписало результативного вингера из европейской лиги
Кеассе Ба – новичок "Динамо" (фото: ФК "Динамо")
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Киевское "Динамо" усилило атакующую линию перед предстоящими матчами отечественной Премьер-лиги. Столичный гранд официально объявил о переходе выступавшего в чемпионате Швейцарии 21-летнего ивуарийского вингера Кеассе Ба.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Детали сделки и цена трансфера

Ивуарийский футболист подписал с киевлянами долгосрочный контракт на пять лет – до лета 2031 года. В новой команде вингер будет выступать под 42-м игровым номером.

Ранее инсайдеры сообщали, что киевский клуб заплатит за футболиста 2,1 миллиона евро. Выплаты будут распределены на несколько частей, а с учетом комиссионных и возможного процента от предстоящих продаж общая сумма сделки превысит 2,5 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

Сам футболист уже прокомментировал переход в лагерь "бело-синих". По его словам, решение далось непросто, однако статус и история украинского клуба стали решающими факторами. Главными своими козырями новичок называет высокую скорость и опыт выступлений на взрослом уровне.

&quot;Динамо&quot; подписало результативного вингера из европейской лиги

Этапы карьеры и текущая форма

Профессиональный путь Кеассе Ба начал на родине в клубе "Арме", после чего в начале 2025 года перебрался в армянский "Арарат" (12 матчей, 4 гола, 2 ассиста). Летом того же года вингер перешел в швейцарскую "Лозанну Уши".

В составе швейцарского клуба ивуариец провел 44 поединка, отличившись 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Нынешний сезон игрок начал максимально результативно: в 5 матчах второго дивизиона Швейцарии он оформил 4 гола и 1 ассист, возглавив бомбардирскую гонку турнира.

После разгромного поражения от "Буковины" (0:3) "Динамо" с 6 очками занимает 6 место в УПЛ. Дебютировать за киевлян новичок сможет уже в это воскресенье, 6 сентября, в домашнем противостоянии против черкасского ЛНЗ.

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Теги: Футбол УПЛ Динамо
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