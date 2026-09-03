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Баскетбол 03 сентября 2026 · 20:06

Пример для Забарного: украинская баскетболистка рискует пропустить сезон, но не будет играть с россиянкой

Дочь воина ВСУ принципиально отказалась от выступлений за топовый университет США
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Пример для Забарного: украинская баскетболистка рискует пропустить сезон, но не будет играть с россиянкой
Екатерина Коваль (фото: instagram.com/kateekovall)
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Перспективная украинская баскетболистка Екатерина Коваль приняла принципиальное решение в американской студенческой лиге NCAA. 20-летняя спортсменка покинула команду "LSU Тайгерс" после того, как руководство университета подписало контракт с россиянкой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Принципиальная позиция украинки

Свое решение расторгнуть соглашение с Университетом Луизианы украинка объявила публично. По словам Екатерины, ее отец сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, а близкие люди получили ранения и погибли в результате российских обстрелов. Именно поэтому выступать в одной команде с представительницей страны-агрессора Анной Минаевой для нее оказалось неприемлемым.

"Мой отец служит в Вооруженных силах Украины и испытывает огромную гордость, защищая свою страну от российской агрессии. Для меня эта война не является чем-то далеким или абстрактным. Близкие мне люди погибли и получили ранения во время российских атак, а места, где я росла и впервые начала играть в баскетбол, были разрушены ракетными ударами.

Своевременность этой ситуации и ее глубокое личное влияние на меня, мою семью и тех, о ком мы заботимся и кто продолжает жить и бороться в этой войне, в конечном итоге заставили меня задуматься, остается ли LSU правильным местом для меня", - написала украинка в официальном заявлении.

Пример для Забарного: украинская баскетболистка рискует пропустить сезон, но не будет играть с россиянкой

Ситуацию пыталась сгладить главный тренер команды Ким Малки. Наставница призвала украинку и россиянку стать "амбасадорками единения" и якобы помочь остановить войну. На что Коваль ответила скептическим отказом и забрала документы из учебного заведения.

Угроза пропуска сезона

Поскольку россиянку подписали после закрытия официального трансферного окна, Екатерина оказалась в сложной юридической ситуации. Теперь 20-летняя баскетболистка рискует полностью пропустить сезон-2026/27.

Сейчас украинская спортсменка ждет специального разрешения от руководства NCAA. Если организация учтет форс-мажорные и морально-этические обстоятельства ситуации, Коваль сможет заявиться за другой американский университет.

В прошлом сезоне за "LSU Тайгерс" украинка провела 35 матчей, набирая в среднем 8,3 очка и делая 6,3 подбора за игру.

Ранее мы писали, что мужская сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИБА после громких побед в отборе на ЧМ-2027.

Теги: Баскетбол
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