Костюк прошла в 1/16 финала US Open, выбив экс-чемпионку турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно преодолела второй круг Открытого чемпионата США. В матче 1/32 финала US Open-2026 11-я ракетка мира уверенно победила бывшую третью ракетку мира и чемпионку турнира 2017 года Слоан Стивенс – 6:1, 7:5. Поединок длился 1 час и 27 минут.

Костюк уверенно начала матч

Марта с первых розыгрышей завладела инициативой и не позволила сопернице навязать свою игру. Украинка дважды сделала брейк и уверенно забрала первую партию – 6:1.

Во втором сете Стивенс смогла добавить и навязать Костюк более серьезную борьбу. Американка имела шанс сравнять счет в матче, однако в десятом гейме Марта на собственной подаче отыграла сетбол.

После этого украинка перехватила инициативу и сумела завершить партию в свою пользу – 7:5.

Марта второй раз подряд победила Стивенс

Для Костюк это уже вторая победа над Стивенсом подряд. Последний раз теннисистки встречались всего две недели назад на турнире WTA 1000 в Цинциннате, где украинка также выиграла в двух сетах - 7:5, 7:5.

В первом круге нынешнего US Open Марта одолела австралийку Сторм Хантер. Теперь украинская теннисистка сыграет в третьем раунде американского мейджора. Ее следующей соперницей станет победительница матча между австралийкой Кимберли Биррелл и нейтральной Екатериной Александровой.

Для Костюк это уже четвертый выход в третий круг US Open в карьере и третий подряд. Лучшим результатом Марты на американском мейджоре остается выход в 1/8 финала в 2025 году.