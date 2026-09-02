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Футбол 02 сентября 2026 · 17:18

Триумф над чемпионом и редкий хет-трик: в УПЛ выбрали сборную 4-го тура

Лучшим игроком тура выбрали футболиста, которому покорилось редкое достижение
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Триумф над чемпионом и редкий хет-трик: в УПЛ выбрали сборную 4-го тура
Руслан Ротань (Фото: fcpolissya, Instagram)
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Украинская Премьер-Лига подвела итоги 4-го тура сезона-2026/27. По результатам голосования 38 экспертов определили лучшего тренера, игрока и символическую сборную недели.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Лучший тренер

Победителем среди наставников стал главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Его команда одержала убедительную победу над действующим чемпионом Украины – "Шахтером".

Ротаня упомянули в 37 из 38 анкет, причем 23 раза выставили на первое место. В общей сложности в тройку лучших наставников тура попали:

  1. Руслан Ротань, "Полесье" – победа 2:0 над "Шахтером";
  2. Сергей Шищенко, "Буковина – победа 3:0 над "Динамо";
  3. Младен Бартулович, "Харьков" - победа 3:0 над "Зарей".

Лучший игрок

Титул лучшего футболиста 4-го тура завоевал хавбек "Эпицентра" Артем Козак. В матче против "Кудровки" он отдал три голевых передачи. Это редкий результат – за 12 сезонов наблюдений Wyscout подобное случалось всего 12 раз.

В пятерке в целом оказались:

  1. Артем Козак, "Эпицентр";
  2. Батон Забергджа, "Харьков";
  3. Вадим Сидун, "Эпицентр";
  4. Олег Кожушко, "Буковина";
  5. Леандро Андраде, "Полесье".

В общей сложности во время формирования символической сборной тура специалисты вспомнили 27 футболистов и 7 тренеров.

Ранее свою символическую сборную тура опубликовала спортивная редакция Sport RBC.UA.

Теги: Футбол УПЛ Полесье Руслан Ротань
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