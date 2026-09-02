Украина разгромила Грузию на ЧМ-2026 по сокке и вышла сразу во второй раунд плей-офф (видео)

Сборная Украины по сокке продемонстрировала абсолютный результат на групповом этапе чемпионата мира-2026, который проходит в немецком Эссене. В решающем поединке за первое место "сине-желтые" убедительно обыграли команду Грузии.

Чемпионат мира 2026 по сокке. Группа I, 3-й тур

Украина – Грузия – 3:0

Голы: Литвинов, 20+1, Листопад, 21, 40+1

Разгром с дублем Листопада

Матч 3-го тура группы I прошел при полном преимуществе украинской команды. Счет в конце первой половины встречи открыл Максим Литвинов, который точным ударом завершил розыгрыш штрафного.

Сразу после перерыва подопечные Михаила Шевченко удвоили преимущество благодаря красивой комбинации, которую завершил Тимофей Листопад. В концовке поединка, когда грузины пошли на риск, Листопад оформил дубль и поставил точку в матче.

Турнирное положение и выход в плей-офф

Победа позволила украинцам набрать 9 очков из 9-ти возможных при разнице забитых и пропущенных мячей 11-0. В предыдущих турах наша команда одолела Ливан (2:0) и Пакистан (6:0).

Итоговая таблица группы I:

Украина – 9 очков Грузия – 6 Ливан – 3 Пакистан – 0

Благодаря высоким показателям "сине-желтые" гарантировали себе место среди топ-8 лучших победителей групп и напрямую попали в 1/8 финала ЧМ-2026, минуя раунд 1/16. Соперник украинцев определится позже.

Что такое сокка и какие успехи у Украины

Сокка – разновидность футбола в формате 6х6. В отличие от мини-футбола сокка имеет больший размер поля и другое количество игроков. Матч состоит из двух таймов по 20 минут, а команды имеют одного вратаря и пятерых полевых игроков. Играют как на натуральном, так и синтетическом газоне. Размер поля – 30×50 м, ворот – 2×5 м.

Украинская сборная по сокке является вице-чемпионом мира 2023 года. В финале этого турнира "сине-желтые" уступили Казахстану в серии буллитов. На ЧМ-2025 украинская команда дошла до четвертьфинала, где снова проиграла Казахстану.