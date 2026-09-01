УАФ объявил расписание 1/16 финала Кубка Украины: с кем и когда сыграют "Динамо" и "Шахтер"

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила точное расписание всех поединков 1/16 финала сезона-2026/27.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
На этой стадии соревнований борьбу начнут 32 клуба. К 28 победителям предварительного раунда присоединяются четыре представителя Украины в еврокубках - "Шахтер", "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ.
Все противостояния будут состоять из одного матча. Согласно новому регламенту, в случае ничейного результата в основное время серия пенальти назначается сразу, без дополнительных 30 минут.
Отметим, что в трех поединках сойдутся представители УПЛ: "Полесье" – "Кудровка", "Колос" – "Карпаты" и "Буковина" – ЛНЗ.
Расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины:
Вторник, 8 сентября
Среда, 9 сентября
Четверг, 10 сентября
Среда, 16 сентября
Четверг, 17 сентября
Победители матчей выйдут в 1/8 финала. Матчи этой стадии пройдут 27-29 октября.
Решающие этапы Кубка Украины состоятся уже в 2027 году. Четвертьфиналы пройдут со 2 по 4 марта, полуфиналы – с 20 по 22 апреля. А финал пройдет 19 мая.
Напомним, что действующим обладателем трофея является киевское "Динамо", которое в финале прошлого розыгрыша одолело "Чернигов" со счетом 3:1.
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