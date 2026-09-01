Дубль Сидуна, разгром "Динамо" и успех Ротаня: символическая сборная 4-го тура УПЛ

В Украинской Премьер-лиге сыграли матчи 4-го тура. Он принес немало сенсаций: "Шахтер" проиграл "Полиссю" (0:2), а "Динамо" было разгромно бито "Буковиной" (0:3).

4-й тур Украинской Премьер-лиги можно смело назвать самым драматичным в текущем чемпионате. Во-первых, из-за воздушных тревог некоторые матчи проходили без зрителей или же растянулись на два дня. А во-вторых – из-за сенсационности результатов. Когда еще можно увидеть поражения "Шахтера" и "Динамо" одновременно?

4-й тур УПЛ: результаты матчей

Тур начался в пятницу, когда в гости в "Колос" приехала "Оболонь". Этот матч, как и большинство других, тоже пострадал из-за воздушной тревоги, однако в конце концов соперники смогли доиграть без переноса на следующий день – 0:0.

В субботу "Кудровка" проиграла "Эпицентру" и здесь героем матча стал Вадим Сидун, забивший два мяча. "Левый Берег" и "Карпаты" свой длительный матч завершили вничью (1:1) , а во Львове произошла самая большая неожиданность тура - "Шахтер" проиграл "Полесью" .

В воскресенье "Черноморец" успел победить "Кривбасс", а ЛНЗ и "Верес" играли 6,5 часов и уже после 22:00 ровенчане забили единственный и победный мяч. А вот "Заре" и "Харькову" повезло меньше: воздушная тревога заставила их доигрывать в понедельник, однако харьковчанам такая пауза даже пошла на пользу - 3:0.

В конце концов, в Каменец-Подольском случилась вторая сенсация тура: "Буковина" разбила "Динамо" 3:0.

Символическая сборная 4-го тура УПЛ

Редакция Sport RBC.UA составила свои варианты символических сборных тура. Даниил Вереитин, Андрей Костенко, Никита Малюгин и Леонид Лобань определили лучших игроков этого игрового периода.

Даниил Вереитин:

Олег Кудрик ("Полесье")



Никита Кравченко ("Полесье")

Даниил Чечер ("Верес")

Роман Гончаренко ("Колос")

Богдан Михайличенко ("Полесье")



Батон Забергджа ("Харьков")

Александр Андриевский ("Полесье")

Виталий Фарасеенко ("Черноморец")



Олег Кожушко ("Буковина")

Вадим Сидун ("Эпицентр")

Александр Назаренко ("Полесье")

Андрей Костенко:

Чижиоке Аниагбосо ("Черноморец")

Богдан Михайличенко ("Полесье")

Эдуард Сарапий ("Полесье")

Даниил Чечер ("Верес")

Андрей Бусько ("Буковина")

Александр Назаренко ("Полесье")

Батон Забергджа ("Харьков")

Карлос Рохас ("Эпицентр")

Артём Козак ("Эпицентр")

Леандро Андраде ("Полесье")

Олег Кожушко ("Буковина")

Никита Малюгин:

Александр Кемкин ("Кривбасс")

Александр Климец ("Эпицентр")

Роман Гончаренко ("Колос")

Артем Шабанов ("Харьков")

Илья Крупский ("Харьков")

Андрусв Араухо ("Полесье")

Гиорги Робакидзе ("Черноморец")

Фелипе Виейра ("Карпаты")

Батон Забергджа ("Харьков")

Леандро Андраде ("Полесье")

Вадим Сидун ("Эпицентр")

Леонид Лобань:

Олег Кудрик ("Полесье")

Андрей Бусько ("Буковина")

Даниил Чечер ("Верес")

Эдуард Сарапий ("Полесье")

Александр Климец ("Эпицентр")

Леандро Андраде ("Полесье")

Артём Козак ("Эпицентр")

Александр Назаренко ("Полесье")

Батон Забергджа ("Харьков")

Вадим Сидун ("Эпицентр")

Олег Кожушко ("Буковина").

Батон Забергджа (фото: ФК "Харьков")

Оформив дубль в матче с "Зарей" (3:0), косоварский форвард принес победу своей команде и заслуженно попал в символическую сборную тура у всех четырех респондентов.

Также не остались незамеченными и бомбардирские способности Вадима Сидуна из "Эпицентра" и Олега Кожушко из "Буковины".

Лучшие бомбардиры УПЛ

После четырех туров в перечне бомбардиров лидерские позиции удерживают бразильцы - Фелипе Виейра из "Карпат" и Кауан Элиас из "Шахтера".