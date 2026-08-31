"Харьков" победил "Зарю" в двухдневном матче УПЛ

ФК "Харьков" победил "Зарю" в непростом матче 4-го тура УПЛ. Встреча, которая началась в воскресенье, была доиграна уже в понедельник из-за постоянных тревог.

Украинская Премьер-лига, 4 тур

"Заря" - "Харьков" - 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: Итодо, 14, Забергджа, 54, 65.

События воскресенья

В начале встречи счет в матче открыл нигерийский нападающий харьковчан Петер Итодо. Однако из-за постоянных воздушных тревог и, особенно, последнюю затяжную тревогу матч остановили на 51-й минуте.

В результате было принято решение доиграть встречу в понедельник, 31 августа.

Окончательный результат

Сразу после возобновления игры луганский клуб провел ряд замен – однако гол снова забили харьковчане. Через три минуты после начала игры Заберегжу удвоил преимущество номинальных гостей.

А еще через 11 минут Заберегжу оформил дубль и установил окончательный результат матча. На 87-й минуте матч снова приостановили после объявления воздушной тревоги. Однако это не помешало наконец доиграть встречу, ведь тревога была непродолжительной.