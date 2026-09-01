УАФ оголосила розклад 1/16 фіналу Кубка України: з ким і коли зіграють "Динамо" та "Шахтар"

Дирекція з проведення Кубка України затвердила точний розклад усіх поєдинків 1/16 фіналу сезону-2026/27.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
На цій стадії змагань боротьбу розпочнуть 32 клуби. До 28 переможців попереднього раунду приєднуються чотири представники України в єврокубках – "Шахтар", "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ.
Усі протистояння складатимуться з одного матчу. За новим регламентом, у разі нічийного результату в основний час серія пенальті призначається одразу, без додаткових 30 хвилин.
Зазначимо, що в трьох поєдинках зійдуться представники УПЛ: "Полісся" – "Кудрівка", "Колос" – "Карпати" та "Буковина" – ЛНЗ.
Розклад матчів 1/16 фіналу Кубка України:
Вівторок, 8 вересня
Середа, 9 вересня
Четвер, 10 вересня
Середа, 16 вересня
Четвер, 17 вересня
Переможці матчів вийдуть до 1/8 фіналу. Матчі цієї стадії пройдуть 27-29 жовтня.
Вирішальні етапи Кубка України відбудуться вже у 2027-му році. Чвертьфінали пройдуть з 2 по 4 березня, півфінали – з 20 по 22 квітня. А фінал відбудеться 19 травня.
Нагадаємо, що чинним володарем трофею є київське "Динамо", яке у фіналі минулого розіграшу здолало "Чернігів" із рахунком 3:1.
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