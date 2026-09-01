rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 01 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Суркіс прийняв рішення: хто тренуватиме "Динамо" в матчі проти ЛНЗ
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 01 вересня 2026 · 14:44

Суркіс прийняв рішення: хто тренуватиме "Динамо" в матчі проти ЛНЗ

Президент киян ухвалив рішення щодо майбутнього Ігоря Костюка після поразки від "Буковини"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Суркіс прийняв рішення: хто тренуватиме "Динамо" в матчі проти ЛНЗ
Ігор Костюк (Фото: ФК "Динамо")
Add as a preferred source on Google

Президент "Динамо" Ігор Суркіс вирішив не звільняти Ігоря Костюка з посади головного тренера після поразки від "Буковини". Фахівець тренуватиме киян і в матчі проти ЛНЗ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Ігоря Бурбаса.

Рішення президента

За наявною інформацією, саме 50-річний фахівець виведе "Динамо" на матч проти ЛНЗ в неділю, 6 вересня.

"Однак, наскільки розумію я, це зовсім не означатиме, що кредит довіри до наставника безлімітний. Можливо, його вже вичерпано, однак до заміни у клубі підходять дуже виважено", - зазначив Бурбас.

Також є інформація, що керівництво киян наразі не впевнене, що зможе швидко знайти фахівця, який зможе достойно замінити Костюка на чолі "біло-синіх".

Кар'єра Костюка та поразка від "Буковини"

Ігор Володимирович розпочав кар'єру головного тренера в дорослому футболі саме в "Динамо". Минулого сезону він в якості "в.о." замінив Олександра Шовковського. Перший матч під його керівництвом "Динамо" програло - теж дебютанту УПЛ - "Полтаві" з рахунком 1:2.

Загалом він провів на чолі "Динамо" 29 матчів. В них кияни 18 разів перемогли, тричі зіграли внічию та вісім разів зазнали поразки.

Останньою поразкою став розгром від "Буковини" - інший дебютант вищої ліги переміг столичний гранд із рахунком 3:0.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Ярмоленко емоційно попросив вибачення за погром від "Буковини".

Теги: Футбол Динамо
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Дубль Сидуна, розгром "Динамо" і успіх Ротаня: символічна збірна 4-го туру УПЛ Дубль Сидуна, розгром "Динамо" і успіх Ротаня: символічна збірна 4-го туру УПЛ "Сьогодні ми вас підвели": Ярмоленко емоційно попросив вибачення за погром від "Буковини" "Сьогодні ми вас підвели": Ярмоленко емоційно попросив вибачення за погром від "Буковини" Україна обіграла Чорногорію та очолила групу у відборі на баскетбольний ЧС-2027 Україна обіграла Чорногорію та очолила групу у відборі на баскетбольний ЧС-2027
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України