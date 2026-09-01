Суркіс прийняв рішення: хто тренуватиме "Динамо" в матчі проти ЛНЗ

Президент "Динамо" Ігор Суркіс вирішив не звільняти Ігоря Костюка з посади головного тренера після поразки від "Буковини". Фахівець тренуватиме киян і в матчі проти ЛНЗ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Ігоря Бурбаса .

Рішення президента

За наявною інформацією, саме 50-річний фахівець виведе "Динамо" на матч проти ЛНЗ в неділю, 6 вересня.

"Однак, наскільки розумію я, це зовсім не означатиме, що кредит довіри до наставника безлімітний. Можливо, його вже вичерпано, однак до заміни у клубі підходять дуже виважено", - зазначив Бурбас.

Також є інформація, що керівництво киян наразі не впевнене, що зможе швидко знайти фахівця, який зможе достойно замінити Костюка на чолі "біло-синіх".

Кар'єра Костюка та поразка від "Буковини"

Ігор Володимирович розпочав кар'єру головного тренера в дорослому футболі саме в "Динамо". Минулого сезону він в якості "в.о." замінив Олександра Шовковського. Перший матч під його керівництвом "Динамо" програло - теж дебютанту УПЛ - "Полтаві" з рахунком 1:2.

Загалом він провів на чолі "Динамо" 29 матчів. В них кияни 18 разів перемогли, тричі зіграли внічию та вісім разів зазнали поразки.

Останньою поразкою став розгром від "Буковини" - інший дебютант вищої ліги переміг столичний гранд із рахунком 3:0.