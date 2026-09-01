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Футбол 01 вересня 2026 · 11:20

"Сьогодні ми вас підвели": Ярмоленко емоційно попросив вибачення за погром від "Буковини"

Лідер "Динамо" узяв відповідальність за фіаско на себе та вибачився перед уболівальниками
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Сьогодні ми вас підвели": Ярмоленко емоційно попросив вибачення за погром від "Буковини"
Ярмоленко взяв на себе відповідальність за результат (Фото: ФК "Динамо")
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Лідер та капітан "Динамо" Андрій Ярмоленко публічно прокоментував сенсаційну поразку команди в 4-му турі Української Прем'єр-ліги. Столичний клуб розгромно поступився чернівецькій "Буковині" з рахунком 0:3.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Андрія Ярмоленка.

Публічне вибачення та самокритика

Після завершення поєдинку досвідчений вінгер відмовився від спілкування з журналістами в мікст-зоні, проте згодом опублікував емоційне звернення до вболівальників у своїх соцмережах.

"Хочу попросити вибачення у наших уболівальників. Мені дуже соромно за сьогоднішню гру. Я розумію ваше розчарування, злість і біль від такого результату... Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте. Сьогодні ми вас підвели. Вибачте", - написав Ярмоленко.

Футболіст також взяв на себе відповідальність за результат та свою гру. Та додав, що йому не вдалось достукатися до партнерів.

&quot;Сьогодні ми вас підвели&quot;: Ярмоленко емоційно попросив вибачення за погром від &quot;Буковини&quot;Звернення Ярмоленка до фанатів (Фото: yarmolenkoandrey, Instagram)

Турнірне становище та наступні поєдинки

Після чотирьох турів УПЛ (у яких кияни провели три матчі) в активі "Динамо" залишається 6 балів. Наразі кияни посідають 6-ту сходинку в турнірній таблиці.

Шанс реабілітуватися перед власними трибунами "біло-сині" матимуть у наступному турі. У суботу, 6 вересня, кияни прийматимуть черкаський ЛНЗ. Початок зустрічі заплановано на 18:00.

Раніше ми повідомляли, що "Динамо" зазнало розгрому в УПЛ через фатальні помилки голкіпера.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Ярмоленко
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