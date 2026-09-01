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Футбол 01 вересня 2026 · 00:24

Довбик не забив: "Болонья" драматично поступилася в Серії А (відео)

Український форвард вийшов на заміну, його команда знову програла
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Довбик не забив: "Болонья" драматично поступилася в Серії А (відео)
Артем Довбик (фото: Getty Images)
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Український нападник Артем Довбик знову залишився без забитих м'ячів, а його новий клуб "Болонья" зазнав прикрої поразки у 2-му турі італійської Серії А.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Змарновані шанси "Болоньї"

Поєдинок з "Аталантою" у Бергамо проходив за запеклої боротьби, де гості виглядали навіть гостріше за господарів. У першому таймі "Болонья" мала кілька чудових нагод для того, щоб відкрити рахунок: небезпечні удари Ніколо Камб'ягі та Федеріко Бернардескі лише завдяки майстерності голкіпера Марко Карнесеккі та штанзі не перетворилися на голи.

"Аталанта" відповіла гострим випадом Джакомо Распадорі, однак Лукаш Скорупський врятував гостей.

По перерві "россоблу" продовжували володіти перевагою, активно шукаючи шляхи до воріт суперника, але підвела реалізація.

Вихід Довбика та драматичний фінал

На 60-й хвилині на поле вийшов Артем Довбик. Як і в дебютній грі проти "Лаціо", українець розпочав зустріч із лави запасних. Форвард активно включився у гру, постійно чіплявся за м'яч і завдавав кількох ударів, але у вирішальні моменти схибив.

Коли поєдинок упевнено прямував до нульової нічиєї, трапилася розв'язка на шостій доданій хвилині. Лазар Самарджич відчайдушним точним ударом вирвав перемогу для "Аталанти" – 1:0.

(відео MEGOGO)

Після двох турів "Болонья" продовжує йти з нулем у турнірній таблиці, не забивши жодного м'яча. У наступному турі 6 вересня команда Довбика прийматиме "Сассуоло".

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Теги: Футбол Чемпіонат Італії Артем Довбик
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