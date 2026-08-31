Україна обіграла Чорногорію та очолила групу у відборі на баскетбольний ЧС-2027

Збірна України з баскетболу, після феєричної перемоги над Грецією, грала у столиці Чорногорії з місцевою національною командою у відбірковому матчі чемпіонату світу-2027.

По перебіг подій у зустрічі та фінальний результат – повідомляє Sport RBC.UA .

Кваліфікація ЧС-2027. Другий раунд. Група І

Чорногорія – Україна – 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26)

Ривок на старті та ефектний постріл Михайлюка

Українці бадьоро розпочали зустріч на паркеті "Moraca Sports Centre", одразу оформивши ривок завдяки влучним триочковим від Івана Ткаченка, Дмитра Скапінцева та В'ячеслава Боброва. У цей час перевага "синьо-жовтих" сягнула дев'яти очок (12:3).

Господарі змушені були брати тайм-аут вже на стартових хвилинах, проте згодом Чорногорія повернулася в гру завдяки агресивним атакам та численним штрафним кидкам. За підсумками першої десятихвилинки "синьо-жовті" втримували мінімальну перевагу – 19:17.

Завдяки ефектній грі на додаваннях від Ростислава Новицького та точним кидкам від Максима Шульги й Олександра Ковляра українська команда спробувала знову відірватися у рахунку в другій чверті. Але чорногорці відповідали швидкими контратаками, скориставшись кількома помилками гостей.

Наприкінці другої чверті господарі скоротили відставання до одного пункту (40:41), змусивши тренерський штаб України реагувати тайм-аутом. Після цього Андрій Войналович забив важливий м'яч із-під кільця, а справжньою окрасою першої половини став дальній постріл Святослава Михайлюка.

Лідер української збірної поцілив божевільну "трійку" прямо з сиреною на останній секунді другої чверті, встановивши підсумковий рахунок першої половини зустрічі – 46:40 на користь збірної України.

Ключова третя чверть

Старт третьої десятихвилинки минув у важкій боротьбі: господарі паркету перехопили ініціативу завдяки агресивній грі під щитами та влучній "трійці" Вучельїча, що дозволило Чорногорії вийти вперед (47:46).

Утім, українці повернули контроль над грою. Переломним моментом став дальній постріл Святослава Михайлюка та сміливі проходи Олександра Ковляра, які повернули гостям перевагу у 6 очок.

Кінцівка чверті минула під повним домінуванням "синьо-жовтих". Справжньою окрасою відрізку стала гра Шульги, який спочатку влучив надважливий триочковий, а згодом сміливо пішов у прохід і забив "2+1".

Емоційної напруги не витримав головний тренер господарів Звєздан Мітрович – на останніх секундах наставник чорногорців отримав технічний фол за суперечки з арбітрами. Шульга реалізував штрафний кидок і встановив підсумковий рахунок третього відрізку – 72:62 на користь збірної України перед фінальною чвертю.

Ефектний фініш "синьо-жовтих"

У заключному відрізку українцям вжалося збільшити перевагу і стабільно тримати відстань від суперників на позначці "плюс 12-15". Розігрався Михайлюк, який стабільно атакував кільце господарів із середніх і дальніх дистанцій.

Проте Чорногорія не збиралася здаватися. Після дальніх влучань Кляїча та Феррелла господарі скоротили відставання до восьми пунктів (77:85).

Цей запал вчасно загасив Шульга, який поклав "трійку" з кута (77:88). Останні півтори хвилини видалися доволі нервовими. Чорногорії вдалося зменшити відставання до "мінус дев'яти", але не більше.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Святослав Михайлюк, який записав до свого активу 23 очки, шість підбирань та чотири передачі.

Турнірне становище і наступні матчі

У іншому матчі нашої групи іспанці поступилися Греції в овертаймі – 106:108. Тому перемога над Чорногорією вивела Україну в одноосібні лідери. Підопічні Айнарса Багатскіса першими у своїй групі досягли позначки у шість перемог.

Наступні матчі фінального раунду відбору на ЧС-2027 Україна проведе проти Португалії та Чорногорії – 26 та 29 листопада.