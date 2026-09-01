Є пропозиції на столі: "Бенфіка" готова продати українську зірку

"Бенфіка" активізувала роботу щодо можливого трансферу українського голкіпера Анатолія Трубіна. Керівництво клубу прагне вирішити майбутнє 25-річного воротаря збірної України до закриття літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на портал McQueen Infos.
За інформацією джерела, наразі "Бенфіка" має дві офіційні пропозиції щодо переходу Трубіна. Втім, на цей момент жодна з них повністю не задовольняє фінансові чи спортивні запити керівництва португальського гранда.
Попри це, лісабонський клуб паралельно веде пошуки нового голкіпера, щоб мати готову заміну на випадок термінового продажу українця в останні дні трансферного вікна. Сам Анатолій також відкритий до нового виклику та розглядає варіанти продовження кар'єри в топ-чемпіонатах Європи - раніше інтерес до нього виявляли ПСЖ, "Астон Вілла" та "Тоттенгем".
Причиною можливого відходу українця стала зміна головного тренера. Після призначення Марку Сілви наставник зробив ставку на 24-річного португальця Самуеля Соареша, який виходив у стартовому складі в останніх п'яти матчах.
Головною перевагою Соареша для нового керманича стала впевненіша гра ногами, що є критично важливим елементом для побудови атак "Бенфіки". Через це Трубін втратив статус беззаперечного першого номера.
Минулого сезону Трубін був основним воротарем "орлів", провівши 50 матчів у всіх турнірах (21 з них був для українця "сухим") та навіть відзначившись голом у ворота мадридського "Реала" в Лізі чемпіонів.
Варто зазначити, що контракт голкіпера збірної України з "Бенфікою" розразований до 30 червня 2028-го року.
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