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Баскетбол 01 сентября 2026 · 22:53

ФИБА разрешила россиянам и белорусам вернуться в международные турниры

Международная федерация баскетбола частично сняла ограничения для представителей стран-агрессорок
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
ФИБА разрешила россиянам и белорусам вернуться в международные турниры
ФИБА смягчила ограничения России и Беларуси (фото: x.com/FIBA)
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) пересмотрела свой подход к санкциям в отношении представителей России и Беларуси. Исполнительный комитет организации принял решение частично ослабить ограничения, основываясь на обновленных рекомендациях Международного олимпийского комитета.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.

Кто получил разрешение на возвращение

Согласно официальному заявлению, решение о частичном снятии санкций вступает в силу немедленно. Индивидуальный допуск касается отдельных категорий участников, которые могут заявиться на турниры под эгидой ФИБА.

Возможность вернуться к международной деятельности получили:

  • Игроки
  • Тренеры
  • Баскетбольные арбитры
  • Комиссары и другие официальные лица

Ситуация с национальными сборными

Вопрос допуска национальных команд и клубов из России и Беларуси остается полностью заблокированным. Полноценный возврат сборных всех возрастов (как в классическом баскетболе, так и в формате 3х3) пока только обсуждается с МОК и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций.

Ключевые логистические вопросы, протоколы безопасности и требования к выполнению антидопинговой программы для возможного допуска команд к отбору на Олимпиаду-2028 ФИБА планирует рассмотреть на заседании Центрального совета в декабре 2026 года.

Ранее мы сообщали, что Украина обыграла Черногорию и возглавила группу по отбору на баскетбольный ЧМ-2027.

Теги: Баскетбол
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