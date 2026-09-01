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Баскетбол 01 вересня 2026 · 22:53

ФІБА дозволила росіянам і білорусам повернутися до міжнародних турнірів

Міжнародна федерація баскетболу частково зняла обмеження для представників країн-агресорок
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
ФІБА дозволила росіянам і білорусам повернутися до міжнародних турнірів
ФІБА пом'якшила обмеження Росії та Білорусі (фото: x.com/FIBA)
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Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) переглянула свій підхід до санкцій щодо представників Росії та Білорусі. Виконавчий комітет організації ухвалив рішення частково послабити обмеження, спираючись на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.

Хто отримав дозвіл на повернення

Згідно з офіційною заявою, рішення про часткове зняття санкцій набуває чинності негайно. Індивідуальний допуск стосується окремих категорій учасників, які зможуть заявитися на турніри під егідою ФІБА.

Можливість повернутися до міжнародної діяльності отримали:

  • Гравці
  • Тренери
  • Баскетбольні арбітри
  • Комісари та інші офіційні особи

Ситуація із національними збірними

Питання допуску національних команд та клубів із Росії та Білорусі наразі залишається повністю заблокованим. Повноцінне повернення збірних усіх вікових категорій (як у класичному баскетболі, так і в форматі 3х3) наразі лише обговорюється з МОК та Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій.

Ключові логістичні питання, безпекові протоколи та вимоги до виконання антидопінгової програми для можливого допуску команд до відбору на Олімпіаду-2028 ФІБА планує розглянути на засіданні Центральної ради у грудні 2026 року.

Раніше ми повідомляли, що Україна обіграла Чорногорію та очолила групу у відборі на баскетбольний ЧС-2027.

Теги: Баскетбол
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