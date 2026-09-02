Україна розгромила Грузію на ЧС-2026 із сокки та вийшла одразу в другий раунд плей-офф (відео)

Збірна України з сокки продемонструвала абсолютний результат на груповому етапі чемпіонату світу-2026, який триває в німецькому Ессені. У вирішальному поєдинку за перше місце "синьо-жовті" переконливо здолали команду Грузії.

Чемпіонат світу 2026 з сокки. Група I, 3-й тур

Україна – Грузія – 3:0

Голи: Литвинов, 20+1, Листопад, 21, 40+1

Розгром із дублем Листопада

Матч 3-го туру групи I пройшов за повної переваги української команди. Рахунок наприкінці першої половини зустрічі відкрив Максим Літвінов, який точним ударом завершив розіграш штрафного.

Одразу після перерви підопічні Михайла Шевченка подвоїли перевагу завдяки красивій комбінації, яку завершив Тимофій Листопад. Наприкінці поєдинку, коли грузини пішли ризикувати, Листопад оформив дубль і поставив крапку в грі.

Турнірне становище та вихід у плей-офф

Перемога дозволила українцям набрати 9 очок із 9-ти можливих при різниці забитих і пропущених м'ячів 11-0. У попередніх турах наша команда здолала Ліван (2:0) та Пакистан (6:0).

Підсумкова таблиця групи I:

Україна – 9 очок Грузія – 6 Ліван – 3 Пакистан – 0

Завдяки високим показникам "синьо-жовті" гарантували собі місце серед топ-8 найкращих переможців груп і напряму потрапили до 1/8 фіналу ЧС-2026, оминувши раунд 1/16. Суперник українців визначиться пізніше.

Що таке сокка і які успіхи в України

Сокка – різновид футболу у форматі 6х6. На відміну від міні-футболу, сокка має більший розмір поля та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин, а команди мають одного воротаря та п'ятьох польових гравців. Грають як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля – 30×50 м, воріт – 2×5 м.

Українська збірна з сокки є віце-чемпіоном світу 2023 року. У фіналі того турніру "синьо-жовті" поступилися Казахстану в серії булітів. На ЧС-2025 українська команда дійшла до чвертьфіналу, де знову програла Казахстану.