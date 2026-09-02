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Футбол 02 вересня 2026 · 17:18

Тріумф над чемпіоном і рідкісний хет-трик: в УПЛ обрали збірну 4-го туру

Найкращим гравцем туру обрали футболіста, якому підкорилось рідкісне досягнення
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Тріумф над чемпіоном і рідкісний хет-трик: в УПЛ обрали збірну 4-го туру
Руслан Ротань (Фото: fcpolissya, Instagram)
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Українська Прем’єр-Ліга підбила підсумки 4-го туру сезону-2026/27. За результатами голосування 38 експертів визначили найкращого тренера, гравця та символічну збірну тижня.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Найкращий тренер

Переможцем серед наставників став головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Його команда здобула переконливу перемогу над чинним чемпіоном України - "Шахтарем".

Ротаня згадали у 37 із 38 анкет, причому 23 рази виставили на перше місце. Загалом до трійки найкращих наставників туру потрапили:

  1. Руслан Ротань, "Полісся" - перемога 2:0 над "Шахтарем";
  2. Сергій Шищенко, "Буковина - перемога 3:0 над "Динамо";
  3. Младен Бартуловіч, "Харків" - перемога 3:0 над "Зорею".

Найкращий гравець

Титул найкращого футболіста 4-го туру виборов хавбек "Епіцентру" Артем Козак. У матчі проти "Кудрівки" він віддав три гольові передачі. Це рідкісний результат - за 12 сезонів спостережень Wyscout подібне траплялося лише 12 разів.

У п'ятірці загалом опинилися:

  1. Артем Козак, "Епіцентр";
  2. Батон Забергджа, "Харків";
  3. Вадим Сидун, "Епіцентр";
  4. Олег Кожушко, "Буковина";
  5. Леандро Андраде, "Полісся".

Загалом під час формування символічної збірної туру фахівці згадали 27 футболістів та 7 тренерів.

Раніше свою символічну збірну туру опублікувала і спортивна редакція Sport RBC.UA.

Теги: Футбол УПЛ Полісся Руслан Ротань
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