Мудрик офіційно змінив клуб у АПЛ та возз'єднався з колишнім тренером

Український вінгер Михайло Мудрик офіційно став гравцем "Тоттенхема". 25-річний футболіст виступатиме за лондонський клуб у сезоні-2026/27 на правах оренди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу .

Деталі переходу

"Тоттенхем" оголосив про підписання Мудрика в останній день трансферного вікна. Орендна угода розрахована на весь сезон-2026/27.

Лондонський клуб також отримав опцію викупу українського футболіста за 88 млн євро.

Для Мудрика цей перехід означає повернення до роботи з Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець очолював "Шахтар" у сезоні-2021/22, коли українець став одним із ключових футболістів донецької команди.

"Я дуже радий. Не можу дочекатися початку тренувань та матчів за клуб. Я дуже радий возз'єднатися з Роберто Де Дзербі", - заявив Мудрик після переходу.

За словами українця, його сильними сторонами є швидкість та креативність. Футболіст також наголосив, що хоче допомагати команді як в атаці, так і в обороні.

Що сказав Де Дзербі про Мудрика

Де Дзербі добре знає можливості українського вінгера за спільною роботою в "Шахтарі". Тренер очікує, що Мудрик допоможе команді завдяки швидкості та сильній грі один в один.

"Він має якість, щоб змінювати перебіг матчу завдяки своїй швидкості та здатності обігрувати суперників один в один. Це дуже талановитий атакувальний гравець", - сказав Де Дзербі.

Водночас наставник "Тоттенхема" зазначив, що вимагатиме від українця багато роботи, але клуб має допомогти йому продемонструвати найкращу версію себе.