rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 01 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Маліновський та Батагов офіційно залишилися без тренера
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 01 вересня 2026 · 21:30

Маліновський та Батагов офіційно залишилися без тренера

Турецький "Трабзонспор" достроково розірвав контракт із Фатіхом Текке
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Маліновський та Батагов офіційно залишилися без тренера
Руслан Маліновський у "Трабзонспорі" (фото: x.com/Trabzonspor)
Add as a preferred source on Google

Керівництво турецького "Трабзонспора" оголосило про дострокове припинення співпраці з головним тренером Фатіхом Текке. Клуб, за який виступають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, розпочав пошуки нового наставника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні ресурси турецького клубу.

Причини відставки та остання крапля

Рішення про розлучення було ухвалено за обопільною згодою сторін під час зустрічі керівництва клубу з фахівцем. Причиною кардинальних змін став незадовільний старт сезону-2026/27. Попри гучну трансферну кампанію та залучення зіркових новачків рівня Мохамеда Салаха і Фабіньо, команда припустилася серії болісних осічок.

Останньою краплею для керівництва стала поразка від новачка Суперліги "Амедспора" (1:2), а також розгромний виліт від угорського "Ференцвароша" (загальний рахунок – 0:5) в кваліфікації Ліги Європи. Зараз "бордово-сині" посідають лише 11-те місце в національній першості, маючи у своєму доробку 4 очки після трьох турів.

Маліновський та Батагов офіційно залишилися без тренера

Статистика Текке та тимчасовий наступник

Фатіх Текке очолював "Трабзонспор" із березня 2025 року. Під його керівництвом команда провела 62 поєдинки, здобувши 35 перемог, 14 разів зігравши внічию та зазнавши 13 поразок. Минулого сезону фахівець привів клуб до бронзових нагород Суперліги та завоював Кубок Туреччини.

Поки клуб шукає постійного головного тренера, готувати Маліновського, Батагова та решту команди до найближчого матчу проти "Генчлербірлігі" буде колишній керманич "бордово-синіх" Хусейн Чимшир.

Раніше ми розповіли про чорну смугу Руслана Маліновського в турецькому "Трабзонспорі".

Теги: Футбол
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Прощальний бій: Усик зустрінеться з Вайлдером в 2027 році Прощальний бій: Усик зустрінеться з Вайлдером в 2027 році Є пропозиції на столі: "Бенфіка" готова продати українську зірку Є пропозиції на столі: "Бенфіка" готова продати українську зірку Суркіс прийняв рішення: хто тренуватиме "Динамо" в матчі проти ЛНЗ Суркіс прийняв рішення: хто тренуватиме "Динамо" в матчі проти ЛНЗ
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України