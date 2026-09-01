Маліновський та Батагов офіційно залишилися без тренера

Керівництво турецького "Трабзонспора" оголосило про дострокове припинення співпраці з головним тренером Фатіхом Текке. Клуб, за який виступають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, розпочав пошуки нового наставника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні ресурси турецького клубу .

Причини відставки та остання крапля

Рішення про розлучення було ухвалено за обопільною згодою сторін під час зустрічі керівництва клубу з фахівцем. Причиною кардинальних змін став незадовільний старт сезону-2026/27. Попри гучну трансферну кампанію та залучення зіркових новачків рівня Мохамеда Салаха і Фабіньо, команда припустилася серії болісних осічок.

Останньою краплею для керівництва стала поразка від новачка Суперліги "Амедспора" (1:2), а також розгромний виліт від угорського "Ференцвароша" (загальний рахунок – 0:5) в кваліфікації Ліги Європи. Зараз "бордово-сині" посідають лише 11-те місце в національній першості, маючи у своєму доробку 4 очки після трьох турів.

Статистика Текке та тимчасовий наступник

Фатіх Текке очолював "Трабзонспор" із березня 2025 року. Під його керівництвом команда провела 62 поєдинки, здобувши 35 перемог, 14 разів зігравши внічию та зазнавши 13 поразок. Минулого сезону фахівець привів клуб до бронзових нагород Суперліги та завоював Кубок Туреччини.

Поки клуб шукає постійного головного тренера, готувати Маліновського, Батагова та решту команди до найближчого матчу проти "Генчлербірлігі" буде колишній керманич "бордово-синіх" Хусейн Чимшир.