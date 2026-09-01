Малиновский и Батагов официально остались без тренера

Руководство турецкого "Трабзонспора" объявило о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Фатихом Текке. Клуб, за который выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов, приступил к поиску нового наставника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные ресурсы турецкого клуба .

Причины отставки и последняя капля

Решение о расставании было принято по обоюдному согласию сторон во время встречи руководства клуба со специалистом. Причиной кардинальных изменений стал неудовлетворительный старт сезона-2026/27. Несмотря на громкую трансферную кампанию и привлечение звездных новичков уровня Мохамеда Салаха и Фабиньо, команда допустила серию болезненных осечек.

Последней каплей для руководства стало поражение от новичка Суперлиги "Амедспора" (1:2), а также разгромный вылет от венгерского "Ференцвароша" (общий счет - 0:5) в квалификации Лиги Европы. Сейчас "бордово-синие" занимают лишь 11-е место в национальном чемпионате, имея в своем активе 4 очка после трех туров.

Статистика Текке и временный преемник

Фатих Текке возглавлял "Трабзонспор" с марта 2025 года. Под его руководством команда провела 62 поединка, одержав 35 побед, 14 раз сыграв вничью и потерпев 13 поражений. В прошлом сезоне специалист привел клуб к бронзовым наградам Суперлиги и завоевал Кубок Турции.

Пока клуб ищет постоянного главного тренера, готовить Малиновского, Батагова и остальную команду к ближайшему матчу против "Генчлербирлиги" будет бывший наставник "бордово-синих" Хусейн Чимшир.