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Другое 02 сентября 2026 · 16:48

Никаких медалей: победители абсолютного ЧМ по легкой атлетике получат эксклюзивные награды

Также организаторы отказались от концепции тройки призеров - награду получит кто-то один
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Никаких медалей: победители абсолютного ЧМ по легкой атлетике получат эксклюзивные награды
Ярослава Магучих уже получила приглашение на турнир (Фото: rosya_dp, Instagram)
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На первом в истории Абсолютном чемпионате мира по лёгкой атлетике отказались от классических медалей. Организаторы разработали уникальный трофей, получаемый исключительно победителем.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу World Athletics в X (Twitter).

Почему отказались от привычного пьедестала

Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что концепция турнира предполагает определение только одного лучшего атлета, поэтому традиционное награждение тройки призеров потеряло смысл.

Церемоний в привычном формате также не будет: трофей будет стоять прямо в секторе, и чемпион будет самостоятельно забирать его под салют.

Как выглядит новая награда

Дизайн награды символизирует идею "отчеканить свое имя в истории". Она напоминает каменное изваяние с золотой инкрустацией и повторяет логотип турнира. Также у трофея будет специальный паз для именного браслета.

При этом браслет получит каждый участник, но только в сочетании с кубком он образует совершенную композицию.

Шансы Украины на уникальный трофей

Исторический турнир пройдет 11-13 сентября в Венгрии. Среди претендентов на эксклюзивную награду есть и украинцы.

Персональное приглашение уже имеет олимпийская чемпионка Ярослава Магучих, а еще четыре отечественных атлета соревнуются за путевки через мировой рейтинг и финал Бриллиантовой лиги.

Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих выиграла серебряную медаль на турнире в Германии.

Теги: Чемпионат мира Легкая атлетика Спортсмены
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US Open 3 сентября 00:00
Элина Свитолина - : - Майя Джойнт
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