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Інше 02 вересня 2026 · 16:48

Жодних медалей: переможці абсолютного ЧС з легкої атлетики отримають ексклюзивні нагороди

Також організатори відмовились від концепції трійки призерів - нагороду отримає хтось один
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Жодних медалей: переможці абсолютного ЧС з легкої атлетики отримають ексклюзивні нагороди
Ярослава Магучіх вже отримала запрошення на турнір (Фото: rosya_dp, Instagram)
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На першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики відмовилися від класичних медалей. Організатори розробили унікальний трофей, який отримуватиме виключно переможець.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку World Athletics у X (Twitter).

Чому відмовилися від звичного п'єдесталу

Президент World Athletics Себастьян Коу заявив, що концепція турніру передбачає визначення лише одиншого найкращого атлета, тому традиційне нагородження трійки призерів втратило сенс.

Церемоній у звичному форматі також не буде: трофей стоятиме просто в секторі, і чемпіон самостійно забиратиме його під салют.

Як виглядає нова нагорода

Дизайн нагороди символізує ідею "викарбувати своє ім'я в історії". Вона нагадує кам'яну статую із золотою інкрустацією та повторює логотип турніру. Також трофей матиме спеціальний паз для іменного браслета.

При цьому браслет отримає кожен учасник, але лише у поєднанні з кубком він утворить довершену композицію.

Шанси України на унікальний трофей

Історичний турнір відбудеться 11-13 вересня в Угорщині. Серед претендентів на ексклюзивну нагороду є й українці.

Персональне запрошення вже має олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх, а ще чотири вітчизняні атлети змагаються за путівки через світовий рейтинг та фінал Діамантової ліги.

Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх виграла срібну медаль на турнірі в Німеччині.

Теги: Чемпіонат світу Легка атлетика Спортсмени
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Кубок Італії 2 вересня 19:00
Удінезе - : - Венеція
US Open 2 вересня 20:00
Марта Костюк - : - Слоан Стівенс
US Open 3 вересня 00:00
Еліна Світоліна - : - Майя Джойнт
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