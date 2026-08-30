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Інше 30 серпня 2026 · 19:14

Магучіх виграла срібну медаль на турнірі в Німеччині

Українка поступилася лише австралійці Елеанор Паттерсон
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Магучіх виграла срібну медаль на турнірі в Німеччині
Ярослава Магучіх (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль на турнірі срібної серії Континентального легкоатлетичного туру в Німеччині. Перемогу у секторі для стрибків у висоту здобула австралійка Елеанор Паттерсон.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати змагання.

Магучіх зупинилася на висоті 2,00 м

Трійка призерок визначилася на позначці 1,93 м. Магучіх, Паттерсон та ямайчанка Ламара Дістін подолали цю висоту з першої спроби. Українка та її головні суперниці продовжили успішно долати планку на висотах 1,96 та 1,98 м.

На позначці 2,00 м Дістін завершила виступ, тоді як Паттерсон і Магучіх продовжили боротьбу за перемогу. Австралійка взяла висоту з першої спроби, а українка – з третьої. Після цього Паттерсон замахнулася на 2,02 м і з третьої спроби подолала планку. Магучіх тричі не змогла взяти цю висоту.

У підсумку Ярослава Магучіх посіла друге місце та здобула срібну медаль. Перемогу з результатом 2,02 м виборола Елеанор Паттерсон.

Стрибки у висоту. Континентальний тур.

Гайльбронн, Німеччина

  1. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 2.02 м
  2. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м
  3. Ламара Дістін (Ямайка) – 1.98 м

Левченко завершила змагання п'ятою

Ще одна українка Юлія Левченко також виступила на турнірі в Німеччині. Її найкращим результатом став стрибок на 1,86 м, що дозволило посісти п'яте місце.

А от Михайло Кохан успішно виступив на Континентальному турі в Італії, поступившись лише чемпіону Європи.

Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх
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