Магучіх виграла срібну медаль на турнірі в Німеччині

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль на турнірі срібної серії Континентального легкоатлетичного туру в Німеччині. Перемогу у секторі для стрибків у висоту здобула австралійка Елеанор Паттерсон.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати змагання.

Магучіх зупинилася на висоті 2,00 м

Трійка призерок визначилася на позначці 1,93 м. Магучіх, Паттерсон та ямайчанка Ламара Дістін подолали цю висоту з першої спроби. Українка та її головні суперниці продовжили успішно долати планку на висотах 1,96 та 1,98 м.

На позначці 2,00 м Дістін завершила виступ, тоді як Паттерсон і Магучіх продовжили боротьбу за перемогу. Австралійка взяла висоту з першої спроби, а українка – з третьої. Після цього Паттерсон замахнулася на 2,02 м і з третьої спроби подолала планку. Магучіх тричі не змогла взяти цю висоту.

У підсумку Ярослава Магучіх посіла друге місце та здобула срібну медаль. Перемогу з результатом 2,02 м виборола Елеанор Паттерсон.

Стрибки у висоту. Континентальний тур.

Гайльбронн, Німеччина

Елеанор Паттерсон (Австралія) – 2.02 м Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м Ламара Дістін (Ямайка) – 1.98 м

Левченко завершила змагання п'ятою

Ще одна українка Юлія Левченко також виступила на турнірі в Німеччині. Її найкращим результатом став стрибок на 1,86 м, що дозволило посісти п'яте місце.