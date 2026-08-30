Магучіх виграла срібну медаль на турнірі в Німеччині

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль на турнірі срібної серії Континентального легкоатлетичного туру в Німеччині. Перемогу у секторі для стрибків у висоту здобула австралійка Елеанор Паттерсон.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати змагання.
Трійка призерок визначилася на позначці 1,93 м. Магучіх, Паттерсон та ямайчанка Ламара Дістін подолали цю висоту з першої спроби. Українка та її головні суперниці продовжили успішно долати планку на висотах 1,96 та 1,98 м.
На позначці 2,00 м Дістін завершила виступ, тоді як Паттерсон і Магучіх продовжили боротьбу за перемогу. Австралійка взяла висоту з першої спроби, а українка – з третьої. Після цього Паттерсон замахнулася на 2,02 м і з третьої спроби подолала планку. Магучіх тричі не змогла взяти цю висоту.
У підсумку Ярослава Магучіх посіла друге місце та здобула срібну медаль. Перемогу з результатом 2,02 м виборола Елеанор Паттерсон.
Стрибки у висоту. Континентальний тур.
Гайльбронн, Німеччина
Ще одна українка Юлія Левченко також виступила на турнірі в Німеччині. Її найкращим результатом став стрибок на 1,86 м, що дозволило посісти п'яте місце.
А от Михайло Кохан успішно виступив на Континентальному турі в Італії, поступившись лише чемпіону Європи.