Не только Магучих: кто будет представлять Украину на абсолютном ЧМ по легкой атлетике

Пять украинских легкоатлетов получили право выступить на первом в истории Абсолютном чемпионате мира, который состоится 11-13 сентября в Будапеште. Окончательный список участников сформировался 2 сентября после обновления мирового рейтинга.

Формат и сумма призовых

Абсолютный ЧМ - это эксклюзивный турнир, где сразится только элита. Общий призовой фонд составляет 10 миллионов долларов. В отличие от обычных первенств, состав участников строго ограничен.

В небеговых дисциплинах состав участников ограничен 8 спортсменами, а в беговых дисциплинах могут соревноваться не более 16 спортсменов.

Состав сборной Украины на ЧМ-2026

В общей сложности участие в абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике примут пять украинских атлетов. И сразу четверо представляют нашу страну в прыжках в высоту: