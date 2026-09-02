Не только Магучих: кто будет представлять Украину на абсолютном ЧМ по легкой атлетике

Пять украинских легкоатлетов получили право выступить на первом в истории Абсолютном чемпионате мира, который состоится 11-13 сентября в Будапеште. Окончательный список участников сформировался 2 сентября после обновления мирового рейтинга.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Абсолютный ЧМ - это эксклюзивный турнир, где сразится только элита. Общий призовой фонд составляет 10 миллионов долларов. В отличие от обычных первенств, состав участников строго ограничен.
В небеговых дисциплинах состав участников ограничен 8 спортсменами, а в беговых дисциплинах могут соревноваться не более 16 спортсменов.
В общей сложности участие в абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике примут пять украинских атлетов. И сразу четверо представляют нашу страну в прыжках в высоту:
Ранее мы сообщали, что победители абсолютного ЧМ по легкой атлетике получат эксклюзивные награды – и не получат ни одной медали.