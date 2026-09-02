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Другое 02 сентября 2026 · 17:50

Не только Магучих: кто будет представлять Украину на абсолютном ЧМ по легкой атлетике

Еще четыре украинских спортсмена получили право выступить на первом абсолютном чемпионате мира благодаря текущим результатам
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Не только Магучих: кто будет представлять Украину на абсолютном ЧМ по легкой атлетике
Олег Дорощук попал на турнир в качестве лидера мирового рейтинга (Фото: ukr.athletics, Instagram)
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Пять украинских легкоатлетов получили право выступить на первом в истории Абсолютном чемпионате мира, который состоится 11-13 сентября в Будапеште. Окончательный список участников сформировался 2 сентября после обновления мирового рейтинга.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Формат и сумма призовых

Абсолютный ЧМ - это эксклюзивный турнир, где сразится только элита. Общий призовой фонд составляет 10 миллионов долларов. В отличие от обычных первенств, состав участников строго ограничен.

В небеговых дисциплинах состав участников ограничен 8 спортсменами, а в беговых дисциплинах могут соревноваться не более 16 спортсменов.

Состав сборной Украины на ЧМ-2026

В общей сложности участие в абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике примут пять украинских атлетов. И сразу четверо представляют нашу страну в прыжках в высоту:

  • Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – получила путевку автоматически как олимпийская чемпионка.
  • Олег Дорощук (прыжки в высоту) – лидер мирового рейтинга.
  • Юлия Левченко (прыжки в высоту) – квалифицировалась с третьего места в мировом рейтинге.
  • Ирина Геращенко (прыжки в высоту) – попала в мировой топ после возвращения из декрета.
  • Михаил Кохан (метание молота) – 4-й номер мирового рейтинга.

Ранее мы сообщали, что победители абсолютного ЧМ по легкой атлетике получат эксклюзивные награды – и не получат ни одной медали.

Теги: Легкая атлетика Ярослава Магучих Ирина Геращенко
Главные матчи
Кубок Италии 2 сентября 19:00
Удинезе - : - Венеция
US Open 2 сентября 20:00
Марта Костюк - : - Слоан Стивенс
US Open 3 сентября 00:00
Элина Свитолина - : - Майя Джойнт
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