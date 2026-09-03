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Баскетбол 03 сентября 2026 · 17:46

Сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИБА после громких побед в отборе на ЧМ-2027

Отечественные баскетболисты улучшили позиции в мировом зачете и ворвались в топ-7 Power Rankings
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИБА после громких побед в отборе на ЧМ-2027
Сборная Украины (фото: ФБУ)
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Сборная Украины по баскетболу совершила ощутимый скачок в мировых реестрах после успешного старта в заключительном раунде квалификации чемпионата мира-2027.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Международной федерации баскетбола.

Феерия против фаворитов

Августовские поединки отборочного цикла закончились для подопечных Айнарса Багатскиса максимальным результатом. "Сине-желтые" сначала сенсационно одолели мощную сборную Греции (82:76), а через несколько дней дожали Черногорию (98:89). Благодаря двум победам подряд украинская команда единолично возглавила свою квалификационную группу.

В мировом рейтинге ФИБА Украина отыграла одну позицию и теперь занимает 37 место, опередив Эстонию. В табели европейских сборных украинцы поднялись на 20-ю строчку. Кроме того, Международная федерация баскетбола отметила успех нашей команды в обновленном реестре силы "Power Rankings", где Украина взлетела сразу на три ступени – на 7 место среди всех участников европейского отбора.

Сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИБА после громких побед в отборе на ЧМ-2027

Как изменился топ-10 рейтинга

В верхней части мирового рейтинга также произошли заметные перемены. Франция поднялась на третье место и опередила Сербию. Турция добавила сразу две позиции и вернулась в топ-10. Бразилия выбыла из первой десятки и теперь занимает 11-е место.

Топ-10 мирового рейтинга ФИБА:

  1. США
  2. Германия
  3. Франция
  4. Сербия
  5. Канада
  6. Испания
  7. Австралия
  8. Аргентина
  9. Турция
  10. Литва
  • …37. Украина

Сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИБА после громких побед в отборе на ЧМ-2027

Следующие поединки квалификации

Следующий игровой отрезок квалификации чемпионата мира состоится уже осенью. Ближайшим соперником сборной Украины станет Португалия, которая сейчас находится на 44-й строчке мирового рейтинга.

Также до завершения отборочного турнира "сине-желтые" проведут повторные дуэли против греков (13-е место), черногорцев (18-е) и португальцев. Официальные матчи запланированы на ноябрь текущего года, февраль и март – следующего.

Ранее мы сообщили, что ФИБА разрешила россиянам и белорусам вернуться в международные турниры.

Теги: Баскетбол Чемпионат мира Сборная Украины
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US Open 3 сентября 20:00
Александра Олейникова - : - Александра Эала
Лига 1 3 сентября 21:45
Тулуза - : - Лилль
Ла Лига 3 сентября 22:00
Реал Сосьедад - : - Сельта Виго
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