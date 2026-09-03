Сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИБА после громких побед в отборе на ЧМ-2027

Сборная Украины по баскетболу совершила ощутимый скачок в мировых реестрах после успешного старта в заключительном раунде квалификации чемпионата мира-2027.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Международной федерации баскетбола.
Августовские поединки отборочного цикла закончились для подопечных Айнарса Багатскиса максимальным результатом. "Сине-желтые" сначала сенсационно одолели мощную сборную Греции (82:76), а через несколько дней дожали Черногорию (98:89). Благодаря двум победам подряд украинская команда единолично возглавила свою квалификационную группу.
В мировом рейтинге ФИБА Украина отыграла одну позицию и теперь занимает 37 место, опередив Эстонию. В табели европейских сборных украинцы поднялись на 20-ю строчку. Кроме того, Международная федерация баскетбола отметила успех нашей команды в обновленном реестре силы "Power Rankings", где Украина взлетела сразу на три ступени – на 7 место среди всех участников европейского отбора.
В верхней части мирового рейтинга также произошли заметные перемены. Франция поднялась на третье место и опередила Сербию. Турция добавила сразу две позиции и вернулась в топ-10. Бразилия выбыла из первой десятки и теперь занимает 11-е место.
Топ-10 мирового рейтинга ФИБА:
Следующий игровой отрезок квалификации чемпионата мира состоится уже осенью. Ближайшим соперником сборной Украины станет Португалия, которая сейчас находится на 44-й строчке мирового рейтинга.
Также до завершения отборочного турнира "сине-желтые" проведут повторные дуэли против греков (13-е место), черногорцев (18-е) и португальцев. Официальные матчи запланированы на ноябрь текущего года, февраль и март – следующего.
Ранее мы сообщили, что ФИБА разрешила россиянам и белорусам вернуться в международные турниры.