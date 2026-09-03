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Теннис 03 сентября 2026 · 08:50

Нервная победа: Свитолина вышла в 1/16 финала US Open

Матч с австралийкой Майей Джойнт длился более 2 часов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Нервная победа: Свитолина вышла в 1/16 финала US Open
Элина Свитолина (Фото: WTA)
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Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу во втором раунде US Open. В трех сетах она дожала австралийку Майю Джойнт.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Ход трехсетовой дуэли в Нью-Йорке

Матч длился 2 часа 8 минут. Свитолина легко забрала первую партию, поведя 4:0 с самого старта, но в дальнейшем игра превратилась в настоящие нервные качели – Элина проиграла второй сет, отдав три розыгрыша подряд.

В третьем сете украинка также потеряла преимущество в два брейка, но все же смогла закрыть игру на собственной подаче.

В конце концов Свитолина перевесила Маю Джойнт по большинству ключевых показателей. Элина Свитолина совершила 4 эйса, допустила 2 двойных ошибок и реализовала 8 брейков. У Джойнт в активе 3 эйса и 5 реализованных брейков при 6 двойных ошибках.

US Open 2026. Женщины. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) – Майя Джойнт (Австралия) – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4

Следующая соперница и перспективы

За выход в 1/8 финала Свитолина сразится против "нейтральной" Анны Калинской. Лучшим достижением Элины на кортах Нью-Йорка остается полуфинал в 2019 году, тогда как в прошлом сезоне она зацепилась только за первый круг.

В общей сложности Свитолина 13-й раз в карьере выступает в основной сетке американского мейджора и в девятый раз прошла в третий круг.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк прошла в 1/16 финала US Open , выбив эксчемпионку турнира.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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