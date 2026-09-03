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Теніс 03 вересня 2026 · 08:50

Нервова перемога: Світоліна вийшла в 1/16 фіналу US Open

Матч з австралійкою Маєю Джойнт тривав понад 2 години
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Нервова перемога: Світоліна вийшла в 1/16 фіналу US Open
Еліна Світоліна (Фото: WTA)
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Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула непросту перемогу у другому раунді US Open. У трьох сетах вона дотиснула австралійку Маю Джойнт.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Хід трисетової дуелі в Нью-Йорку

Матч тривав 2 години 8 хвилин. Світоліна легко забрала першу партію, повівши 4:0 з самого старту, але надалі гра перетворилася на справжні нервові качелі - Еліна програла другий сет, віддавши три розіграші поспіль.

В третьому сеті українка також втратила перевагу в два брейки, та все ж змогла закрити гру на власній подачі.

Зрештою Світоліна переважила Маю Джойнт за більшістю ключових показників. Еліна Світоліна зробила 4 ейси, припустилася 2 подвійних помилок та реалізувала 8 брейків. Натомість у Джойнт в активі 3 ейси та 5 реалізованих брейків при 6 подвійних помилках.

US Open 2026. Жінки. 1/32 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Майя Джойнт (Австралія) - 6:2, 6:7 (6:8), 6:4

Наступна суперниця та перспективи

За вихід до 1/8 фіналу Світоліна змагатиметься проти "нейтральної" Анни Калінскої. Найкращим досягненням Еліни на кортах Нью-Йорка залишається півфінал у 2019-му році, тоді як минулого сезону вона зачепилася лише за перше коло.

Загалом Світоліна 13-й раз у кар'єрі виступає в основній сітці американського мейджора і вдев'яте пройшла в третє коло.

Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк пройшла до 1/16 фіналу US Open, вибивши ексчемпіонку турніру.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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Олександра Олійникова - : - Александра Еала
Ліга 1 3 вересня 21:45
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Ла Ліга 3 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Сельта Віго
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