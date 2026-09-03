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Баскетбол 03 вересня 2026 · 17:46

Збірна України зробила ривок у рейтингу ФІБА після гучних перемог у відборі на ЧС-2027

Вітчизняні баскетболісти покращили позиції у світовому заліку та увірвалися в топ-7 Power Rankings
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Збірна України зробила ривок у рейтингу ФІБА після гучних перемог у відборі на ЧС-2027
Збірна України (фото: ФБУ)
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Збірна України з баскетболу здійснила відчутний стрибок у світових реєстрах після успішного старту в заключному раунді кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації баскетболу.

Феєрія проти фаворитів

Серпневі поєдинки відбіркового циклу закінчилися для підопічних Айнарса Багатскіса максимальним результатом. "Синьо-жовті" спочатку сенсаційно здолали потужну збірну Греції (82:76), а за декілька днів дотиснули Чорногорію (98:89). Завдяки двом звитягам поспіль українська команда одноосібно очолила свою кваліфікаційну групу.

У світовому рейтингу ФІБА Україна відіграла одну позицію й тепер посідає 37-ме місце, випередивши Естонію. У табелі європейських збірних українці піднялися на 20-ту сходинку. Окрім того, Міжнародна федерація баскетболу відзначила успіх нашої команди в оновленому реєстрі сили "Power Rankings", де Україна злетіла одразу на три сходинки – на 7-ме місце серед усіх учасників європейського відбору.

Збірна України зробила ривок у рейтингу ФІБА після гучних перемог у відборі на ЧС-2027

Як змінився топ-10 рейтингу

У верхній частині світового рейтингу також відбулися помітні зміни. Франція піднялася на третє місце та випередила Сербію. Туреччина додала одразу дві позиції та повернулась до топ-10. Натомість Бразилія вибула з першої десятки та тепер посідає 11-те місце.

Топ-10 світового рейтингу ФІБА:

  1. США
  2. Німеччина
  3. Франція
  4. Сербія
  5. Канада
  6. Іспанія
  7. Австралія
  8. Аргентина
  9. Туреччина
  10. Литва
  • …37. Україна

Збірна України зробила ривок у рейтингу ФІБА після гучних перемог у відборі на ЧС-2027

Наступні поєдинки кваліфікації

Наступний ігровий відрізок кваліфікації чемпіонату світу відбудеться вже восени. Найближчим суперником збірної України стане Португалія, яка наразі перебуває на 44-му рядку світового рейтингу.

Також до завершення відбіркового турніру "синьо-жовті" проведуть повторні дуелі проти греків (13-те місце), чорногорців (18-те) і португальців. Офіційні матчі заплановано на листопад поточного року, лютий та березень – наступного.

Раніше ми повідомили, що ФІБА дозволила росіянам і білорусам повернутися до міжнародних турнірів.

Теги: Баскетбол Чемпіонат світу Збірна України
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US Open 3 вересня 20:00
Олександра Олійникова - : - Александра Еала
Ліга 1 3 вересня 21:45
Тулуза - : - Лілль
Ла Ліга 3 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Сельта Віго
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