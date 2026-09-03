Збірна України зробила ривок у рейтингу ФІБА після гучних перемог у відборі на ЧС-2027

Збірна України з баскетболу здійснила відчутний стрибок у світових реєстрах після успішного старту в заключному раунді кваліфікації чемпіонату світу-2027.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації баскетболу.
Серпневі поєдинки відбіркового циклу закінчилися для підопічних Айнарса Багатскіса максимальним результатом. "Синьо-жовті" спочатку сенсаційно здолали потужну збірну Греції (82:76), а за декілька днів дотиснули Чорногорію (98:89). Завдяки двом звитягам поспіль українська команда одноосібно очолила свою кваліфікаційну групу.
У світовому рейтингу ФІБА Україна відіграла одну позицію й тепер посідає 37-ме місце, випередивши Естонію. У табелі європейських збірних українці піднялися на 20-ту сходинку. Окрім того, Міжнародна федерація баскетболу відзначила успіх нашої команди в оновленому реєстрі сили "Power Rankings", де Україна злетіла одразу на три сходинки – на 7-ме місце серед усіх учасників європейського відбору.
У верхній частині світового рейтингу також відбулися помітні зміни. Франція піднялася на третє місце та випередила Сербію. Туреччина додала одразу дві позиції та повернулась до топ-10. Натомість Бразилія вибула з першої десятки та тепер посідає 11-те місце.
Топ-10 світового рейтингу ФІБА:
Наступний ігровий відрізок кваліфікації чемпіонату світу відбудеться вже восени. Найближчим суперником збірної України стане Португалія, яка наразі перебуває на 44-му рядку світового рейтингу.
Також до завершення відбіркового турніру "синьо-жовті" проведуть повторні дуелі проти греків (13-те місце), чорногорців (18-те) і португальців. Офіційні матчі заплановано на листопад поточного року, лютий та березень – наступного.
Раніше ми повідомили, що ФІБА дозволила росіянам і білорусам повернутися до міжнародних турнірів.