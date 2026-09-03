"Шахтер" удивил заявкой на Лигу чемпионов: отцепили несколько звезд

Донецкий "Шахтер" определился с составом на основной раунд Лиги чемпионов сезона-2026/27. Тренерский штаб Арды Турана сделал несколько заметных кадровых решений перед стартом еврокубковой кампании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт чемпионов Украины .

29 избранных

В список "горняков" в основной раунд турнира вошли 29 футболистов. В заявке оказались как ключевые исполнители команды, так и несколько новичков, присоединившихся к донецкому клубу летом.

В то же время вне перечня остались вратарь Денис Твардовский, защитник Алан Маттурро, а также нападающие Эгиналду и Проспер Оба.

Место в заявке получили, в частности, новички "Шахтера" Александр Караваев, Габриэль Карвалью, Райан Роберто, Бруниньо и Глейкер Мендоза.

Заявка "Шахтера" на Лигу чемпионов

Вратари:

Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай.

Защитники:

Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грамм, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники:

Марлон Гомес, Дмитрий Криськив, Педриньо, Невертон, Изаки Силва, Виктор Цуканов, Габриэль Карвалью, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра, Денис Сметана, Райан Роберто, Глейкер Мендоза, Бруниньо.

Нападающие:

Лассина Траоре, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш.

Когда "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов

"Горняки" начнут выступления в основном раунде Лиги чемпионов 10 сентября. Первым соперником украинской команды станет нидерландский ПСВ. Поединок состоится на выезде и начнется в 19.45 по киевскому времени.

Домашние матчи еврокубкового сезона "Шахтер" будет проводить в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В сентябре команда Арды Турана будет иметь насыщенный календарь. В течение двух недель "горняки" проведут пять поединков: один в Кубке Украины, три в чемпионате и один в Лиге чемпионов.