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Футбол 03 сентября 2026 · 16:35

"Шахтер" удивил заявкой на Лигу чемпионов: отцепили несколько звезд

Арда Туран оставил за бортом заявки известных футболистов, но включил в нее новичков
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шахтер" удивил заявкой на Лигу чемпионов: отцепили несколько звезд
"Горняки" стартуют в ЛЧ уже через неделю (фото: ФК "Шахтер")
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Донецкий "Шахтер" определился с составом на основной раунд Лиги чемпионов сезона-2026/27. Тренерский штаб Арды Турана сделал несколько заметных кадровых решений перед стартом еврокубковой кампании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт чемпионов Украины.

29 избранных

В список "горняков" в основной раунд турнира вошли 29 футболистов. В заявке оказались как ключевые исполнители команды, так и несколько новичков, присоединившихся к донецкому клубу летом.

В то же время вне перечня остались вратарь Денис Твардовский, защитник Алан Маттурро, а также нападающие Эгиналду и Проспер Оба.

Место в заявке получили, в частности, новички "Шахтера" Александр Караваев, Габриэль Карвалью, Райан Роберто, Бруниньо и Глейкер Мендоза.

Заявка "Шахтера" на Лигу чемпионов

Вратари:

  • Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай.

Защитники:

  • Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грамм, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники:

  • Марлон Гомес, Дмитрий Криськив, Педриньо, Невертон, Изаки Силва, Виктор Цуканов, Габриэль Карвалью, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра, Денис Сметана, Райан Роберто, Глейкер Мендоза, Бруниньо.

Нападающие:

  • Лассина Траоре, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш.

&quot;Шахтер&quot; удивил заявкой на Лигу чемпионов: отцепили несколько звезд

Когда "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов

"Горняки" начнут выступления в основном раунде Лиги чемпионов 10 сентября. Первым соперником украинской команды станет нидерландский ПСВ. Поединок состоится на выезде и начнется в 19.45 по киевскому времени.

Домашние матчи еврокубкового сезона "Шахтер" будет проводить в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В сентябре команда Арды Турана будет иметь насыщенный календарь. В течение двух недель "горняки" проведут пять поединков: один в Кубке Украины, три в чемпионате и один в Лиге чемпионов.

Ранее легенда "Шахтера" рассказал, как мог оказаться в "Динамо".

Теги: Футбол Шахтер
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