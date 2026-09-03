"Шахтар" здивував заявкою на Лігу чемпіонів: відчепили кількох зірок

Донецький "Шахтар" визначився зі складом на основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Тренерський штаб Арди Турана зробив кілька помітних кадрових рішень перед стартом єврокубкової кампанії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт чемпіонів України .

29 обраних

До списку "гірників" на основний раунд турніру увійшли 29 футболістів. У заявці опинилися як ключові виконавці команди, так і кілька новачків, які приєдналися до донецького клубу влітку.

Водночас поза переліком залишилися воротар Денис Твардовський, захисник Алан Маттурро, а також нападники Егіналду та Проспер Оба.

Місце в заявці отримали, зокрема, новачки "Шахтаря" Олександр Караваєв, Габріель Карвалью, Раян Роберто, Бруніньйо та Глейкер Мендоза.

Заявка "Шахтаря" на Лігу чемпіонів

Воротарі:

Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай.

Захисники:

Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.

Півзахисники:

Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізакі Сілва, Віктор Цуканов, Габріель Карвалью, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра, Денис Сметана, Раян Роберто, Глейкер Мендоза, Бруніньйо.

Нападники:

Лассіна Траоре, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш.

Коли "Шахтар" стартує в Лізі чемпіонів

"Гірники" розпочнуть виступи в основному раунді Ліги чемпіонів 10 вересня. Першим суперником української команди стане нідерландський ПСВ. Поєдинок відбудеться на виїзді та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Домашні матчі єврокубкового сезону "Шахтар" проводитиме в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".

У вересні команда Арди Турана матиме насичений календар. Протягом двох тижнів "гірники" проведуть п'ять поєдинків: один у Кубку України, три в чемпіонаті та один у Лізі чемпіонів.