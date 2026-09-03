"Шахтар" здивував заявкою на Лігу чемпіонів: відчепили кількох зірок

Донецький "Шахтар" визначився зі складом на основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Тренерський штаб Арди Турана зробив кілька помітних кадрових рішень перед стартом єврокубкової кампанії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт чемпіонів України.
До списку "гірників" на основний раунд турніру увійшли 29 футболістів. У заявці опинилися як ключові виконавці команди, так і кілька новачків, які приєдналися до донецького клубу влітку.
Водночас поза переліком залишилися воротар Денис Твардовський, захисник Алан Маттурро, а також нападники Егіналду та Проспер Оба.
Місце в заявці отримали, зокрема, новачки "Шахтаря" Олександр Караваєв, Габріель Карвалью, Раян Роберто, Бруніньйо та Глейкер Мендоза.
Заявка "Шахтаря" на Лігу чемпіонів
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
"Гірники" розпочнуть виступи в основному раунді Ліги чемпіонів 10 вересня. Першим суперником української команди стане нідерландський ПСВ. Поєдинок відбудеться на виїзді та розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Домашні матчі єврокубкового сезону "Шахтар" проводитиме в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".
У вересні команда Арди Турана матиме насичений календар. Протягом двох тижнів "гірники" проведуть п'ять поєдинків: один у Кубку України, три в чемпіонаті та один у Лізі чемпіонів.
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