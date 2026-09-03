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Футбол 03 вересня 2026 · 13:05

Хотів забрати Суркіс: легенда "Шахтаря" розповів, як міг опинитись в "Динамо"

Інтерес з боку київського гранда пізніше особисто підтвердив президент киян
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Хотів забрати Суркіс: легенда "Шахтаря" розповів, як міг опинитись в "Динамо"
Даріо Срна зі своїми трофеями (Фото: ФК "Шахтар")
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Спортивний директор донецького "Шахтаря" Дарійо Срна розповів, що міг опинитися у складі "Динамо". Особистий інтерес до хорватського футболіста проявляв президент київського клубу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Дарійо Срни Дмитру Гордону.

Інтерес киян та вибір на користь Донецька

За словами хорватського захисника, про зацікавленість київського клубу він дізнався від свого агента. А згодом це підтвердив і сам президент "Динамо".

"Зацікавленість "Динамо"? Я чув, агент мені казав. Але й сам Суркіс одного разу сказав, що хотів мене. Але доля привела туди, і це не помилка", - зазначив Даріо.

Втім, вирішальним фактором стали фінансові деталі та конкретика від донеччан. На той момент родина Срни переживала складні часи після війни на Балканах - будинок був зруйнований, авто викрали, а сім'я мала борги.

Здобутки хорвата з "гірниками"

За словами хорвата, він планував провести в Донецьку 1-2 роки - але зрештою відіграв за "Шахтар" 15 років. Срна відіграв за "гірників" 536 матчів (в 330 з них він виходив на поле з капітанською пов'язкою).

Дарійо виграв з "Шахтарем" 26 трофеїв - зокрема, Кубок УЄФА, 10 чемпіонств України, 7 Кубків та 8 Суперкубків України.

Раніше ми повідомляли, що Срна також розповів, як врятував Роналду в Києві.

Теги: Футбол Дарио Срна Шахтар Динамо
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