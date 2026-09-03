"Динамо" підписало результативного вінгера з європейської ліги

Київське "Динамо" підсилило атакувальну лінію перед наступними матчами вітчизняної Прем'єр-ліги. Столичний гранд офіційно оголосив про перехід 21-річного івуарійського вінгера Кеассе Ба, який виступав у чемпіонаті Швейцарії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.
Івуарійський футболіст підписав із киянами довгостроковий контракт на 5 років – до літа 2031 року. У новій команді вінгер виступатиме під 42-м ігровим номером.
Раніше інсайдери повідомляли, що київський клуб заплатить за футболіста 2,1 мільйона євро. Виплати будуть розподілені на кілька частин, а з урахуванням комісійних та можливого відсотка від майбутнього продажу загальна сума угоди перевищить 2,5 мільйона євро.
Зазначимо, що Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.
Сам футболіст уже прокоментував перехід до табору "біло-синіх". За його словами, рішення далося непросто, однак статус і видатна історія українського клубу стали вирішальними факторами. Головними своїми козирями новачок називає високу швидкість та досвід виступів на дорослому рівні.
Професійний шлях Кеассе Ба розпочав на батьківщині у клубі "Арме", після чого на початку 2025 року перебрався до вірменського "Арарата" (12 матчів, 4 голи, 2 асисти). Влітку того ж року вінгер перейшов до швейцарської "Лозанни Уші".
У складі швейцарського клубу івуарієць провів 44 поєдинки, відзначившись 12 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Поточний сезон гравець розпочав максимально результативно: у 5 матчах другого дивізіону Швейцарії він оформив 4 голи та 1 асист, очоливши бомбардирські перегони турніру.
Після розгромної поразки від "Буковини" (0:3) "Динамо" з 6 очками посідає 6-те місце в УПЛ. Дебютувати за киян новачок зможе вже цієї неділі, 6 вересня, у домашньому протистоянні проти черкаського ЛНЗ.
Раніше ми писали, що "Шахтар" здивував заявкою на Лігу чемпіонів.