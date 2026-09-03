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Футбол 03 вересня 2026 · 20:50

"Динамо" підписало результативного вінгера з європейської ліги

21-річний івуарієць Кеассе Ба уклав угоду з киянами на п'ять років
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Динамо" підписало результативного вінгера з європейської ліги
Кеассе Ба – новачок "Динамо" (фото: ФК "Динамо")
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Київське "Динамо" підсилило атакувальну лінію перед наступними матчами вітчизняної Прем'єр-ліги. Столичний гранд офіційно оголосив про перехід 21-річного івуарійського вінгера Кеассе Ба, який виступав у чемпіонаті Швейцарії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.

Деталі угоди та ціна трансферу

Івуарійський футболіст підписав із киянами довгостроковий контракт на 5 років – до літа 2031 року. У новій команді вінгер виступатиме під 42-м ігровим номером.

Раніше інсайдери повідомляли, що київський клуб заплатить за футболіста 2,1 мільйона євро. Виплати будуть розподілені на кілька частин, а з урахуванням комісійних та можливого відсотка від майбутнього продажу загальна сума угоди перевищить 2,5 мільйона євро.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

Сам футболіст уже прокоментував перехід до табору "біло-синіх". За його словами, рішення далося непросто, однак статус і видатна історія українського клубу стали вирішальними факторами. Головними своїми козирями новачок називає високу швидкість та досвід виступів на дорослому рівні.

&quot;Динамо&quot; підписало результативного вінгера з європейської ліги

Етапи кар'єри та поточна форма

Професійний шлях Кеассе Ба розпочав на батьківщині у клубі "Арме", після чого на початку 2025 року перебрався до вірменського "Арарата" (12 матчів, 4 голи, 2 асисти). Влітку того ж року вінгер перейшов до швейцарської "Лозанни Уші".

У складі швейцарського клубу івуарієць провів 44 поєдинки, відзначившись 12 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Поточний сезон гравець розпочав максимально результативно: у 5 матчах другого дивізіону Швейцарії він оформив 4 голи та 1 асист, очоливши бомбардирські перегони турніру.

Після розгромної поразки від "Буковини" (0:3) "Динамо" з 6 очками посідає 6-те місце в УПЛ. Дебютувати за киян новачок зможе вже цієї неділі, 6 вересня, у домашньому протистоянні проти черкаського ЛНЗ.

Раніше ми писали, що "Шахтар" здивував заявкою на Лігу чемпіонів.

Теги: Футбол УПЛ Динамо
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US Open 3 вересня 20:00
Олександра Олійникова - : - Александра Еала
Ліга 1 3 вересня 21:45
Тулуза - : - Лілль
Ла Ліга 3 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Сельта Віго
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