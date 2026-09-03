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Бокс 03 вересня 2026 · 18:32

Останній бій Усика: у команді українця назвали місто та арену

Бій проти Вайлдера може відбутися на легендарному стадіоні в США
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Останній бій Усика: у команді українця назвали місто та арену
Олександр Усик (фото: Getty Images)
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Олександр Усик може провести свій прощальний бій у США. Команда українського чемпіона розглядає конкретний варіант для поєдинку проти колишнього володаря титулу WBC Деонтея Вайлдера.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на World Boxing News.

Де відбудеться "Останній танець"

Головним претендентом на прийняття історичного протистояння став Лас-Вегас. Найімовірнішим майданчиком для грандіозного вечора боксу називають знамениту T-Mobile Arena. Про це повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін.

Утім, у команді чемпіона наголошують, що переговори з організаторами тривають, тому остаточні деталі ще узгоджуються.

39-річний Усик планує провести бій проти 40-річного екс-чемпіона за версією WBC Вайлдера у березні 2027 року. Попри те, що перша спроба домовитися наприкінці минулого року зірвалася, зараз сторони повернулися до активного діалогу.

Останній бій Усика: у команді українця назвали місто та арену

T-Mobile Arena в Лас-Вегасі (фото: Вікіпедія)

Як суперники підходять до бою

Усик у травні успішно випробував сили в поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, здолавши суперника технічним нокаутом. Ця звитяга стала для українця 25-ю на професійному рингу (16 – нокаутом).

Вайлдер у квітні повернувся на переможну стежку, здолавши британця Дерека Чісору роздільним рішенням суддів. В активі американського нокаутера 45 перемог (43 – нокаутом), 4 поразки та одна нічия.

Останній бій Усика: у команді українця назвали місто та арену

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик відреагував на сенсаційну поразку Ітауми та назвав головний урок бою з Хрговичем.

Теги: Бокс Олександр Усик Деонтей Уайлдер
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