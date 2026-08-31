Усик відреагував на сенсаційну поразку Ітауми та назвав головний урок бою з Хрговичем

Олександр Усик прокоментував несподівану розв'язку бою між Філіпом Хрговичем і Мозесом Ітаумою за вакантний титул IBF у надважкій вазі. Українець окремо звернувся до обох боксерів після драматичного поєдинку.

Реакція Усика на сенсацію у хевівейті

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі привітав Хрговича з перемогою та наголосив на непередбачуваності боксу.

"Бій Ітауми проти Хрговича – ще одне нагадування про те, наскільки непередбачуваним може бути бокс. Все може статися, щойно ти ступаєш на ринг", - написав Усик у соцмережі X.

Українець також підтримав Ітауму, для якого цей поєдинок став першим програшем на професійному рівні.

"Мойсе, це не кінець. Повертайся сильнішим і продовжуй рухатися вперед. Твоя подорож тільки-но почалася!" - додав Усик.

The Itauma vs Hrgovic fight is another reminder of how unpredictable boxing can be. Anything can happen once you step into the ring.



Congratulations, Filip on a great victory!



Moses, this is not the end. Come back stronger and keep moving forward. Your journey has only just… pic.twitter.com/aSltn8rMIY — Oleksandr Usyk (@usykaa) August 31, 2026

Як Хргович здобув титул IBF

Ітаума впевнено розпочав бій і за підсумками восьми раундів, за оцінками суддів, забирав усі раунди. Проте у дев'ятій трихвилинці ситуація кардинально змінилася. Хргович відтіснив суперника до канатів і розпочав потужну атаку. Хорват серією ударів влучив у голову Ітауми, після чого рефері зупинив поєдинок.

Таким чином, Хргович здобув перемогу технічним нокаутом і завоював вакантний пояс IBF.

Для Ітауми це була перша поразка у професійній кар'єрі. Його рекорд тепер становить 14 перемог та одна поразка, 12 перемог він здобув нокаутом.

Хргович здобув 21-шу перемогу в профі, 16-ту – достроково, зазнавши однієї поразки. Він став першим чемпіоном світу у надважкій вазі з Хорватії.

Титул IBF залишався вакантним після того, як Усик у червні звільнив свої чемпіонські пояси.