Ми прагнули величі: Ітаума вперше прокоментував сенсаційну поразку

Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума опублікував перше відеозвернення після гучної поразки у поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF проти хорвата Філіпа Хрговича. 21-річний спортсмен віддав шану супернику та запевнив, що цей досвід зробить його сильнішим
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Мозеса Ітауми.
Британець, який до поєдинку вважався беззаперечним фаворитом, визнав перевагу досвідченішого опонента.
"Це був не мій вечір. Ми прагнули величі, але поступилися більш досвідченому супернику. Вітаю Філіпа Хрговича з перемогою. Хоча я не отримав бажаного результату, вважаю, що здобув досвід, який використаю в майбутніх боях. Бережіть себе. Я повернуся", - сказав Ітаума у своєму відео.
Бій у Лондоні розгортався за сценарієм Ітауми: молодий британець домінував у першій половині зустрічі, впевнено вигравав раунди за суддівськими записками та навіть відправив Хрговича в нокдаун.
Однак ставка на ранній нокаут зіграла проти Мозеса. Хргович витримав стартовий натиск і вирівняв хід протистояння, тоді як у британця закінчилися сили. У дев'ятому раунді знесилений Ітаума зупинився і почав пропускати важкі удари. Рефері зафіксував зупинку бою одночасно з тим, як кут британця викинув білий рушник.
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