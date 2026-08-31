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Бокс 31 серпня 2026 · 12:20

Ми прагнули величі: Ітаума вперше прокоментував сенсаційну поразку

Британський боксер привітав хорватського чемпіона та пообіцяв повернутися в ринг
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ми прагнули величі: Ітаума вперше прокоментував сенсаційну поразку
Мозес Ітаума в бою з Хрговичем (Фото: ringmagazine, instagram)
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Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума опублікував перше відеозвернення після гучної поразки у поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF проти хорвата Філіпа Хрговича. 21-річний спортсмен віддав шану супернику та запевнив, що цей досвід зробить його сильнішим

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Мозеса Ітауми.

Слова Ітауми після поразки

Британець, який до поєдинку вважався беззаперечним фаворитом, визнав перевагу досвідченішого опонента.

"Це був не мій вечір. Ми прагнули величі, але поступилися більш досвідченому супернику. Вітаю Філіпа Хрговича з перемогою. Хоча я не отримав бажаного результату, вважаю, що здобув досвід, який використаю в майбутніх боях. Бережіть себе. Я повернуся", - сказав Ітаума у своєму відео.

Перебіг драматучного поєдинку

Бій у Лондоні розгортався за сценарієм Ітауми: молодий британець домінував у першій половині зустрічі, впевнено вигравав раунди за суддівськими записками та навіть відправив Хрговича в нокдаун.

Однак ставка на ранній нокаут зіграла проти Мозеса. Хргович витримав стартовий натиск і вирівняв хід протистояння, тоді як у британця закінчилися сили. У дев'ятому раунді знесилений Ітаума зупинився і почав пропускати важкі удари. Рефері зафіксував зупинку бою одночасно з тим, як кут британця викинув білий рушник.

Раніше ми повідомляли, що Денис Берінчик показав наслідки бою з Ноуксом.

Теги: Бокс
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